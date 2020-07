Como pintar a casa: dicas preciosas para um bom resultado

Manter um diálogo cotidiano com Deus é fundamental para conquistar novas realizações, alcançar graças e ter paz interior. Na próxima semana, abra seu coração e tenha uma conversa sincera com o Pai, mentalizando uma verdadeira transformação da sua rotina. Para isso, basta realizar uma oração para mudar de vida por dia.

No término dessa prática religiosa, você sentirá a presença divina inundar sua existência e encontrará a resposta que precisa. Estas preces milagrosas moverão montanhas, abrirão as portas do sucesso e tornarão cada momento ainda mais feliz. Receba essa benção com muita fé e sabedoria, com o coração cheio de amor.





Mantenha sua fé com essa sequência de oração para mudar de vida

Domingo – Alcançar a prosperidade

“Supremo Deus de infinita bondade, sou um ser sadio, rico e feliz! A minha mente, pensamento e emoções são perfeitos e sadios. A harmonia e a riqueza fazem parte de todas as células e átomos do meu corpo. Desintegram-se agora todos os medos, conflitos e crenças anteriores, fortalecendo o merecimento de receber, saúde , riqueza e felicidade. A riqueza está presente em minha vida todos os dias de forma natural e positiva. Riqueza física, riqueza mental, riqueza espiritual, riqueza emocional e riqueza material. A riqueza, como tudo que existe no universo, também é uma energia. Essa energia tem a cor dourada. Respiro agora, essa energia dourada e sinto-a invadindo todo meu ser. Sou próspero, bem-sucedido nos negócios, tranquilo e sereno. Conscientizo-me da lei da riqueza. A natureza é um altar de servir e dela participo ativamente. Sou um ser da prosperidade. Sou realmente um ser sadio, rico e feliz! Assim é em minha mente. Assim passa a ser em minha vida agora.”

Segunda – Aprender a perdoar

“Meu Pai, poderoso e amado. Meu Pai, único e onipotente. Vós que nos ensinaste o poder do perdão. Vós que pusestes na boca do seu santo Filho as palavras: ‘Perdão Pai, porque eles não sabem o que fazem’. Só vós sabe o que vai no meu coração, arranca dele este desejo de maldade. Tira dele esta intolerância. Afasta o cálice do rancor. Remova o sentimento de mágoa. Só vós podereis me ensinar o caminho do perdão. Eu vos amo, Senhor. Eu vos amo sobre todas as coisas. E assim também, quero amar meu irmão. Amar meus amigos e, sobretudo, meus inimigos. Meu Deus, ensina-me a perdoar e a entender que eles também, assim como eu, não sabem o que fazem. Assim seja, agora e para sempre. Amém.”

Terça – Oração da confiança em Deus

“Senhor sei que, às vezes, não sou digno do seu supremo amor. Sei que, às vezes, eu desconfio do seu poder. Senhor, eu sei que preciso ter mais confiança em ti e em mim. Senhor, eu sei que as coisas acontecem na hora certa, exatamente, quando devem acontecer. Por isso, nos momentos felizes, louvo a ti meu Deus. Nos momentos difíceis, busco a ti meu Deus. Nos momentos silenciosos, adoro a ti meu Deus. Em cada momento, agradeço a ti meu Deus. Louvo e agradeço Senhor. Para que, Senhor, eu possa nos momentos dolorosos invocá-lo e dizer: ‘eu confio em ti meu Deus!’. Abençoa Senhor, esta minha prece. Abençoa Senhor, este pobre ser humano. Porque já não há dúvidas em meu coração. Eu confio em ti, meu Deus! O Senhor sabe o melhor caminho para mim. Amém.”

Quarta – Para prosseguir no caminho de Deus

“Ó luz resplandecente, quanto fiquei feliz desde que te vi, a voz do teu silêncio adentrou-me o peito e senti a imensidão de tua beleza. Fiquei feliz por saber que sou uma centelha de ti que se expandiu pelo universo. Agora eu sei, para reunir-me contigo é que se faz minha existência. Mantém abertos os meus olhos, divina presença, para que eu jamais esqueça quem eu sou e, quando a ilusão quiser cegar-me, vem em meu socorro para que não demore o tempo feliz em que correrei nos campos de claridade até o centro de tua infinita refulgência. Amém.”

Quinta – Pedido de proteção

“Amado e bondoso Senhor, sabemos que estais conosco todos os dias e nos acompanhais sempre. Vivemos em um mundo muito violento, com assaltos, estupros, mortes, roubo e várias outras formas de violência física e psicológica. Para que possamos resistir a todo este tipo de dificuldade, pedimos, humildemente, para que o Senhor nos revista com vossa proteção paterna e salvadora. Andai a nossa frente sempre, nos livrando de todos os perigos que possam atentar contra a nossa integralidade. Freai todo o princípio de maldade daqueles que estão longe de vós pelo pecado. Rogamos também em nossa vida a presença de Maria, a Senhora da paz, para que caminhe ao nosso lado, confundindo todos os nossos inimigos. Por fim, que vossa legião de anjos e santos componha o exército libertador que nos trará segurança e tranquilidade. Assim seja!”

Sexta – Alcançar a paz interior

“Todo-Poderoso e eterno Deus, dai-me, eu vos suplico, o grande dom da paz interior. Dominai os ventos e as tempestades de minhas paixões rebeldes. Subjugueis, pela vossa graça, minha propensão a amar tanto as coisas materiais. Dai-me amor para passar pelo sofrimento. Fazei-me tolerante e gentil com as pessoas, evitando disputas e discórdias. E ensinai-me constantemente a procurar a perfeita resignação de vossa santa vontade, pois apenas ela traz a paz interior que tanto necessitamos. Amém.”

Sábado – Agradecendo a Jesus

“Obrigado, Senhor Jesus! Por tanto amor. Obrigado, Senhor Jesus! Por estar protegendo nossos passos. Obrigado, Senhor Jesus! Por estar sempre presente em nossa família. Obrigado, Senhor Jesus! Pelos sacrifícios que fizestes. Obrigado, Senhor Jesus! Pela vossa compaixão e dedicação ao próximo. Obrigado, Senhor Jesus! Por fazer-me merecedor do vosso amor. Amém.”

Essa sequência de oração para mudar de vida pode ser realizada repetidamente durante o mês. Apenas tenha em mente que seu poder será alcançado quando sua fé estiver elevada e seu coração aberto ao milagre.