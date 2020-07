Como organizar negócios de acordo com as fases da lua e ter resultados melhores

A Astrologia compreende os movimentos planetários como ciclos que têm início, meio e fim, em que cada atividade tem o seu lugar na linha do tempo.

O astro mais veloz é a Lua que, para a Astrologia, pode ser um dos direcionadores diários pois completa seu ciclo em períodos de apenas 28 dias e meio. Esse ciclo compõe o que conhecemos como as fases da Lua , que são o resultado, sob o ponto de vista da Terra, do trânsito da Lua em relação ao Sol, formando uma conjunção (Lua Nova), uma primeira quadratura ( Lua Crescente ), uma oposição (Lua Cheia) e a quadratura que caminha para a finalização do ciclo (Lua Minguante).

Essa “dança no céu” entre os dois astros caracterizam como oscilam as motivações humanas – representadas pela Lua – em relação ao que estamos expressando – o Sol. Por isso, cada fase dá o tom de como podemos nos harmonizar na vida cotidiana, tanto pessoal quanto profissional .

De forma prática, podemos aplicar essa harmonização entre motivações e expressão no nosso dia a dia de negócios , elaborando um planejamento alinhado com as fases da Lua – uma informação super acessível -, com o objetivo de colher melhores resultados ao longo do mês.

Mas, o que fazer em cada uma das fases lunares? Entenda!

Fases da Lua para os negócios

Lua Nova

A Lua Nova traz a energia de início do ciclo, de um novo impulso, por isso é uma fase interessante para criar alternativas para o seu negócio, analisar como se diferenciar da concorrência, estimular ideias pioneiras e criativas e realizar tanto o planejamento do mês quanto de longo prazo.

Lua Crescente

Nesta fase da Lua, tendem a surgir os primeiros testes e obstáculos em relação ao que plantamos na Lua Nova, havendo a necessidade de analisar o que criamos e tomar decisões direcionadas para o crescimento e expansão. Boa fase para expandir contatos, buscar parcerias e disseminar ideias e novidades

A Lua Cheia é o momento de visibilidade total do que plantamos ao longo do ciclo, possibilitando total clareza do que foi ou não efetivo. Essa fase é favorável para apresentação de projetos, lançamentos de produtos, campanhas, promoções e reuniões de confraternização.

Lua Minguante

Na fase da Lua Minguante, é o momento de colheita dos esforços realizados ao longo do período e, paralelamente, de um balanço dos resultados. É o período ideal para analisar o que foi exposto na Lua cheia, analisar os resultados e identificar o que será necessário ajustar para o novo ciclo que começará. Eliminar produtos ou qualquer outra atividade que não esteja sendo produtiva é uma atitude mais efetiva nessa fase.

Essas são dicas gerais que já te ajudarão a deixar seu mês ainda mais produtivo nos negócios. Porém, para aprofundar ainda mais e direcionar quais são as áreas mais favoráveis para cada período, é possível solicitar a um astrólogo uma análise das fases da Lua em relação ao seu Mapa Astral e do seu negócio.

Texto: Vanessa da Rocha – Astróloga pessoal e empresarial