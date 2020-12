Reprodução: Alto Astral – Como organizar a sala: ordene o ambiente mais multiuso da sua casa

Com a correria do dia a dia, está cada vez mais difícil deixar o lar ordenado – e alguns espaços acabam dando mais trabalho do que esperamos. No entanto, existem algumas dicas práticas para organizar a sala de estar que facilitam bastante a rotina. Saiba como fazer isso de um jeito mais simples seguindo os passos da consultora de organização Fernanda Giger!

6 dicas práticas para organizar a sala de estar

Estabeleça regras

Para que a sua casa fique sempre do jeitinho que você gosta, é preciso colocar algumas normas, que devem ser passadas para todos os moradores. Para isso, vale lembrar qual é a função real de cada objeto… Nada de usar eletrônicos, tipo a televisão, como estante (e colocar vasinhos em cima, por exemplo). Isso diminui muito a vida útil deles.

Desapegue

Comece jogando fora aquilo que não usa mais ou não gosta. Dê utilidade aos objetos e mais liberdade para a sua casa. Dessa forma, você otimiza o espaço e deixa o ambiente visualmente mais bonito.

Categorize

Se você quer organizar a sala, deve escolher um lugar para cada grupo de objetos. Esvazie todos os móveis e, depois, na hora de guardar novamente os itens, separe por grupo. Assim, você sempre saberá aonde estão as coisas.

Tenha consciência do seu espaço

Se uma janela não abre facilmente na sua sala, é porque algo está atrapalhando. Aí é hora de repensar a disposição dos móveis ao redor! Se o espaço for pequeno, de nada adianta enchê-lo de objetos. Lembre-se de que menos é mais.

Invista em móveis organizadores

Sofá-baú, puff com abertura e nichos são boas pedidas. Dessa forma, você decora e organiza sua sala ao mesmo tempo, o que é perfeito, principalmente, para quem tem filhos pequenos.

Esconda os cabos

A sala de estar costuma ser o lugar com mais fios aparentes, por isso, tente mantê-los organizados e escondidos com a ajuda de acessórios. O emaranhado dá uma sensação de desconforto e bagunça!

Consultoria: Fernanda Giger, consultora de organização | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha