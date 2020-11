Renata Prado Como o tarot pode me ajudar?

O Tarot é uma ferramenta muito eficiente, capaz de nos ajudar a compreender mais sobre quem somos e como podemos direcionar a nossa história. Todo o oráculo é uma ferramenta orientativa, é como uma bússola que vai direcionar seus caminhos e trazer luz a sua consciência, ajudando a compreender o momento em que você precisa tomar decisões ou até mesmo lidar com algumas situações que te afetam.

Muito contrário do que dizem, o Tarot é mais que um processo de adivinhação. É uma ferramenta que, quando bem aplicada, ajuda a compreender situações e aspectos que você vivencia, te fazendo olhar para o seu inconsciente, aquela parte dos seus conteúdos que muitas vezes você não tem consciência de como te afetam.

É uma ferramenta composta por 78 cartas que se dividem entre 22 Arcanos Maiores e 56 Arcanos Menores, repleta de imagens e simbologias. Sua capacidade é de ajudar no processo de auto conhecimento.

A busca pelo caminho do TAROT é uma jornada muito profunda pois é ali que você irá perceber e compreender aspectos sobre o seu passado, presente e até mesmo o futuro. Lembrando que aqui eu não falo de adivinhação, mas sim de possibilidades e tendências. Falo sobre a necessidade de entender alguns conteúdos sobre quem você é. O que há necessidade de aprender e compreender, o que se deve elaborar daqueles aspectos que você não está preparado para encarar.

Portanto, esse instrumento é profundo e pode trazer grandes transformações na sua vida. Uma vez que você o consulta, seria ilusão dizer a você que terá a solução dos seus problemas, mas o oráculo vai te elucidar e te trazer consciência sobre aspectos e conteúdos que você ainda não compreendeu ou que tem a necessidade de compreender. Isso vai te ajudar a resolver e vai contribuir para que você tome boas decisões e se direcione para um caminho melhor de vida.

Sendo um oráculo que respeitar o livre hábito e a tomada de decisão que só cabe a você ele contribuirá com toda sabedoria e profundidade para que você tome as melhores decisões em situações em que muitas vezes você não consegue lidar.

Compreenda que o tarólogo irá interpretar a mensagem das cartas sobre a situação que você está vivendo e os seus questionamentos que têm acerca delas, te elucidando do que realmente é importante, quais decisões e postura você precisa ter, trazendo a resposta sobre os seus questionamentos.

Com essa ferramenta, você recupera o seu poder e a sua força. O seu poder de realização aumentará e vai contribuir para te ajudar a melhorar a sua vida e a sua história, trazendo caminhos mais prósperos, olha que magnífico !

Caso você opte por uma consulta de Tarot busque por um profissional qualificado. É necessário ter muita confiança, muito respeito e empatia durante uma consulta. A responsabilidade do oraculista é algo primordial durante uma consulta e irá contribuir com o processo de transformação do consulente, neste caso, você.

Saiba também que o oráculo não vai dizer aquilo que você quer ouvir. Ele irá dizer aquilo que você necessita, para que assim possa encontrar realização e transformações nos seus desafios e dificuldades. Use essa ferramenta com sabedoria e se torne sua melhor versão.

TEXTO: Renata Prado | Psicanalista e Taróloga

