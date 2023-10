Como o psicológico pode reagir quando se perdoa uma infidelidade?

Reprodução Victoria Beckham, esposa do astro do futebol, revela uma suposta infidelidade por parte do companheiro

A Netflix estreou, na quarta-feira (04), uma série documental sobre a vida e carreira de David Beckham. Em um trecho, Victoria Beckham, esposa do astro do futebol, revela uma suposta infidelidade por parte do companheiro.

Em 2003, duas mulheres, chamadas Rebecca Loos e Sarah Marbeck, afirmaram ter tido um caso com Beckham. Na ocasião, ele morava em Madrid, na Espanha, enquanto Victoria ficava no Reino Unido. De acordo com o The Sun, a Posh Spice afirmou que o momento da suposta infidelidade “foi o mais infeliz que já teve em toda a sua vida”.

Na época, Victoria se mudou para a Espanha. “Foi o período mais difícil porque parecia que o mundo estava contra nós. Mas o problema era o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser totalmente honesta”, contou ela.

“Até [acontecer o caso de] Madrid, às vezes, parecia que nós estávamos contra todos os outros, mas estávamos juntos, estávamos conectados, tínhamos um ao outro… Mas quando fomos para a Espanha, não parecia que tínhamos um ao outro. E isso é triste. Não consigo nem começar a dizer o quão difícil foi e como isso me afetou”, completou.

Já Beckham alega: “Não sei como superamos isso, com toda a honestidade. Victoria é tudo pra mim, vê-la machucada foi incrivelmente difícil, mas somos guerreiros e naquela época precisávamos lutar um pelo outro. E valia a pena lutar pelo o que tínhamos.”

Para Alexander Bez, psicólogo e especialista em Relacionamentos pela Universidade de Miami (UM), se deparar com uma traição e se recuperar dela, demanda tempo e muito autocuidado. “A primeira etapa é tirar um tempo para si mesma(o) e não tomar nenhum tipo de decisão antes de entender o que você mesmo(a) está sentindo, por isso em muitos casos, procurar um psicólogo/psicanalista é algo que ajuda muito”, recomenda.

Quando você procura motivos do porquê foi traído, onde você se rebaixa, se culpando pela ação do outro, como “o que eu fiz de errado?”, “onde eu preciso melhorar?”, “O que a outra pessoa tem que eu não tenho”, não é nada saudável e é completamente prejudicial para a saúde. “Trair é uma escolha, que traz falta se empatia e respeito com a pessoa que você escolheu dividir seu tempo e compartilhar momentos com ela(e)”, diz o terapeuta.

“Escolher perdoar é um processo que pode ser doloroso e difícil, independe de ficar junto ou não, mas caso a decisão seja continuar o relacionamento, é importante conversar com a pessoa e saber que começara do 0, onde levará um esforço das duas partes para recuperar a confiança, respeito e amor, algo que levará tempo”, analisa Bez.

Fonte: Mulher