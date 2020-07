Como o low carb combinado com  jejum intermitente te ajuda a emagrecer mais

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Vale sim pensar no futuro, olhar pra frente, encontrar caminhos de realização para ideias inovadoras. Mas hoje a Lua segue fora de curso em Aquário, é bom evitar decisões apressadas. Evite a velocidade também, pois Marte se desentende com Mercúrio, que segue retrógrado. Liberdade e independência são as palavras de ordem, fica mais fácil romper com algo que o prende. Excelente momento para praticar o desapego e livrar-se de algo que não quer mais. Porém, sem passar por cima dos outros!

TOURO

Cultivar liberdade, mas com responsabilidade. Sem negligenciar os compromissos ou abandonar as pessoas que ama. O bem-estar individual deve ser levado em consideração, tanto quanto o bem estar da coletividade. Uma reflexão importante para a Lua fora de curso em Aquário. É tempo de liberar velhas mágoas e promover limpezas emocionais. Há disposição para seguir em busca do que deseja, apenas cuidado a distração. Há tendência para indefinições, mal entendidos e enganos.

GÊMEOS

Muitas situações continuam chegando ao clímax e ao limite. É hora de decidir: o que é preciso ser deixado para trás? Hoje a Lua segue fora de curso em Aquário, é importante repensar projetos e pesquisar melhor, antes de fechar negócios ou fazer contratos importantes. Evite críticas rígidas, não dê margem para o desânimo, a descrença ou o pessimismo. Evite também acumular muitos compromissos ou acelerar demais. A prudência, a calma, a atenção e a diplomacia é que garantem o avanço em seus projetos.

CÂNCER

O último eclipse inspira libertações. Pode ser que seja preciso mudar a rota, encontrar novos caminhos, abandonar velhos vícios e apegos. O período revela sua maturidade nos intercâmbios, a verdade, a cumplicidade e o comprometimento em suas relações. Hoje a Lua segue fora de curso, procure ganhar tempo para refletir antes de tomar decisões importantes. A quantas anda sua fé? Até a que ponto é capaz de trazer magia, arte, sensibilidade e encantamento para a sua rotina, seu serviço aqui e agora?

LEÃO

Com a Lua fora de curso em Aquário vale tomar mais cuidado com os relacionamentos. Evite pecar pela agressividade, prefiro promover limpezas e mudanças em hábitos e comportamentos. Preste atenção para não idealizar uma pessoa ou situação, nem intoxicar-se com relações negativas. Mercúrio desafia Marte, é importante equilibrar a autonomia com o respeito. Abrir-se para a ternura, a imaginação, o romantismo e a compaixão, sem atitudes agressivas, tanto nos assuntos profissionais quanto na vida amorosa.

VIRGEM

Você pode agir com autonomia, com cuidado para não parecer muito crítico. Com a Lua cheia em Aquário, todos ficam mais sensíveis e avessos às restrições de qualquer espécie. É importante cultivar diplomacia, gentileza e prudência ao se relacionar. Mercúrio desafia Marte: esteja atento para evitar erros e confusões. O desafio é lidar com as demandas práticas, as responsabilidades e o ritmo acelerado dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que evita a impaciência, a intolerância e a imprudência.

LIBRA

Época ideal para se desfazer de tudo o que impede seu crescimento. Qual é seu objetivo no trabalho? Quais são suas metas e seus projetos de longo prazo? O que é preciso finalizar de vez e já não condiz com sua consciência e maturidade? Hoje a Lua segue fora de curso: é importante refletir, cultivar momentos de introspecção, analisar melhor propostas e negociações para evitar enganos. Cultivar compreensão, alegria e gratidão acima de tudo. Vale prestar mais atenção à sua intuição também.

ESCORPIÃO

Evite cobranças: a Lua fora de curso em Aquário pede liberdade, independência e autonomia. Com o coração aberto, você pode esclarecer mal-entendidos e dissolver desconfianças. Muitas situações chegam ao limite. Mercúrio segue retrógrado e desafia Marte, pedindo um cuidado maior para avaliar informações confusas. Atenção para não embarcar numa mentira ou ilusão, nem perca tempo com conflitos improdutivos. É importante se mais diplomático, cordial e profissional, menos passional.

SAGITÁRIO

A Lua em Aquário beneficia as mudanças e a quebra de velhos condicionamentos. Mas é importante ganhar tempo para esclarecer questões confusas. Mercúrio e Marte se desentendem: cuidado com especulações financeiras, não tome grandes decisões em compras e negócios sem antes pesquisar. Invista numa comunicação competente, não acredite na primeira impressão. Com a última Lua cheia e o eclipse lunar, não é hora de provocar ninguém. É bom desacelerar e cultivar mais independência.

CAPRICÓRNIO

Vale fazer algo diferente e deixar velhos hábitos para trás com a Lua em Aquário. Se suas relações estão desgastadas, você pode fazer um convite original, mostrar-se mais aberto. Cuidado para não incomodar as pessoas com críticas e reclamações! Mercúrio desafia Marte, pedindo cuidado com a pressa, a impaciência e a intolerância. Procure não se estressar inutilmente e mantenha a calma para avaliar suas ações com mais tranquilidade. Ensinamentos elevados são antídotos para o pessimismo.

AQUÁRIO

A Lua segue fora de curso em seu signo, procure desacelerar e refletir antes de tomar grandes decisões. O cuidado deve ser com a inquietação, pois fica mais difícil realizar tarefas repetitivas, ou ficar por muito tempo parado num só lugar. Procure colocar-se em movimento. Cuidado para não bater de frente com parceiros e colegas de trabalho. Você pode rearranjar situações que se arrastam, transformar ou libertar relações que se tornaram difíceis ou emperradas. Tudo o que favorece a quebra de velhos hábitos e padrões está favorecido.

PEIXES

Cultive a independência emocional com a Lua fora de curso em Aquário. Perceba agora o que já não condiz com sua consciência e deve ser deixado para trás. É importante dialogar, consultar diversas opiniões, buscar clareza antes de tomar decisões. O senso crítico está comprometido pela desarmonia entre Mercúrio e Marte. Vale redobrar o cuidado ao lidar com informações importantes. O desafio é equilibrar os compromissos e responsabilidades com a vontade de se recolher, fantasiar e viajar para outras realidades.