Como mostrar ou ocultar o número de curtidas no Facebook

Ocultar o número de curtidas em posts de outras pessoas: Segundo o Facebook, você fica impedido de ver o número total de reações nas publicações que outros usuários compartilharam no feed de notícias, nos grupos e nas páginas. Entretanto, ainda é possível ver o número de reações em outros locais, como no Marketplace e em vídeos do Reels. Destaca-se que a sua reação ainda fica visível para você e todas as outras pessoas.