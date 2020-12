Como montar presépio de Natal: confira o passo a passo e o significado

Reprodução: Alto Astral Como montar prespio de Natal: confira o passo a passo e o significado

Uma das principais tradições das festas de fim de ano é fazer uma linda decoração em casa… Árvore, pisca-pisca, guirlanda e outros objetos são característicos da época. E é claro que não podemos nos esquecer de montar o presépio de Natal , certo?

Esse item é muito importante, permanecendo nos lares até o dia 6 de janeiro. Mas será que você está montando corretamente? E quanto ao significado de cada um dos elementos? Pensando nisso, criamos um guia com tudo o que você precisa saber para montar o seu hoje mesmo. Aproveite!

Aprenda a montar um presépio de Natal

Quando montar e desmontar?

Os presépios são montados, geralmente, quinze dias antes do Natal; e desmontados alguns dias depois do Ano-Novo, podendo permanecer até 6 de janeiro (Dia de Reis), assim como a árvore .

Tamanho ideal

É importante escolher o tamanho do presépio de acordo com as proporções da sua casa. Se você tem uma sala grande, é possível investir em uma decoração que ocupe mais espaço. No entanto, se morar em apartamento, o ideal é optar pelos presépios menores.

Onde colocar?

Prefira montar o presépio de Natal em um lugar visível da sua casa, para que esteja acessível a todos. Colocá-lo ao lado da árvore é uma ótima opção!

Personagens necessários

A lista dos personagens do presépio é composta por Menino Jesus (que deve ser colocado em cena apenas no dia 25), José, Maria, os três reis magos, anjos, animais, pastores e a estrela de Belém.

Significados dos elementos

Antes de ter um presépio montado em casa, é importante saber o significado de cada personagem. Confira!

Maria

É a Mãe do filho de Deus, que concebeu Jesus através do Espirito Santo.

José

Era esposo de Maria e assumiu Jesus como seu Filho aqui na Terra.

Curral

A casinha que abrigou a Sagrada Família (Jesus, Maria e José) no momento do nascimento de Cristo.

Manjedoura

Ela é a representação da humildade. Mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, ele veio ao mundo em um lugar simples, mostrando que para uma vida digna e feliz não é necessário ter luxo.

Reis Magos

Os três Reis Magos foram guiados no deserto por uma estrela e chegaram até o lugar onde estava o Menino Jesus. Cada Rei ofereceu um presente para o Senhor como homenagem: ouro, que significa a realeza; incenso, que simboliza o poder divino de Cristo; e mirra, que representa todas as dores que Jesus passaria para salvar a humanidade.

Estrela de Belém

A estrela foi o que guiou os Reis até onde Jesus estava. Sendo assim, era um sinal de Deus para que os Reis Magos o encontrassem. Também indica a luz de Deus que sempre nos orienta em nossos caminhos.

Anjo

A presença do anjo demonstra que, em todos os momentos, Deus estava ali festejando o nascimento de seu Filho.

Animais

A vaca, a ovelha, o burro e camelo (dos três Reis Magos) são os bichos que mais aparecem nos presépios, reforçando a simplicidade do local onde Cristo nasceu.

Pastores

São os moradores da região do curral onde Jesus nasceu, mostrando que Cristo já estava no meio das pessoas simples e humildes.

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha