Como modelos de computador simulam a propagação do coronavírus

A Uber testa novas maneiras de pedir um carro, além do aplicativo ou assistentes de voz . No estado do Arizona, nos Estados Unidos , já é possível chamar um veículo através de uma chamada telefônica . Para isso, basta discar 1-833-USE-UBER e passar os dados para um operador, que vai fornecer uma estimativa de preço e solicitar o veículo.

Dessa forma, não é mais necessário um smartphone para ser cliente da Uber . Ainda é necessário um celular, já que o Uber vai enviar uma mensagem de texto com o detalhe do carro e o nome do motorista. O recibo da viagem chegará via mensagem SMS .

Para aqueles que já possuírem uma conta, é possível escolher entre as opções de pagamento registradas no aplicativo . Caso contrário, é necessário fornecer algumas informações básicas, como nome, CEP e detalhes de pagamento. A Uber vai armazenar os dados da mesma maneira que faz com quem se cadastra pelo aplicativo.

Embora pareça uma maneira antiquada de pedir um veículo, o modelo pode ser uma vantagem de acessibilidade . A empresa alegou que o recurso foi projetado para atendar principalmente idosos . Algumas pessoas de faixa etária mais alta disseram à Uber que preferiam conversar com um ser humano a usar o aplicativo para chamar um motorista. Apesar disso, qualquer pessoa vai poder fazer o pedido pelo telefone.

A empresa não cobra taxa extra pelo serviço, embora seja necessário cobrir as despesas padrões pela ligação e mensagens . As diversas opções de serviços, UberX, Confort, Black, Assist, Black SUV e veículos acessíveis a cadeiras de rodas, também estão disponíveis. Por enquanto o teste está sendo realizado apenas no Arizona, mas a Uber já estuda expandir o novo formato de chamada a outros lugares nos próximos meses.