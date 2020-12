Como meditar: 5 passos para começar a praticar ainda hoje

Reprodução: Alto Astral Como meditar: 5 passos para comear a praticar ainda hoje

Que tal se desligar um pouco da rotina conturbada e fazer uma viagem interna de compreensão e autocura? Saber como meditar pode trazer diversos benefícios à saúde mental, física e espiritual, desde a primeira prática – e, a longo prazo, ainda mais.

Não importa qual seja o motivo que te leve a meditar, deve-se ter a noção de que, em sua essência, o exercício busca te trazer para o momento presente e romper com o sentido de espaço. A ideia é elevar o ser para outro estado de bem-estar, relaxar, despertar o corpo e aumentar a flexibilidade cognitiva.

A melhor parte é que a meditação não tem idade, religião ou momento certo. Basta você encontrar um local tranquilo, vestir algo confortável, escolher um horário sossegado e adicionar itens calmantes ao ambiente; como um incenso, se desejar. O simples ato de respirar com consciência e presença já é uma forma de meditar. Preparada? Descubra como começar!

Passo a passo de como meditar para iniciantes

Foto: Shutterstock

Posicionamento

A forma clássica de meditar é em posição de lótus, com as pernas cruzadas e braços apoiados nos joelhos, com as costas sempre eretas. “Fique sentada de forma que não cause dores ou desconfortos e deixe a coluna alinhada”, ensina a professora de ioga Vivian Shoji.

Outra maneira é usar uma cadeira . Para isso, primeiro alongue a coluna e, depois, faça o mesmo com a cabeça e o pescoço. Em seguida, sente-se na cadeira com os pés apoiados no chão e as mãos no colo, uma sobre a outra.

Respiração

Respire profundamente durante todo o tempo em que estiver meditando. Inspire lentamente, contando até cinco segundos e expire em três segundos. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, sem alterar o ritmo. “Faça isso, inicialmente, contando um minuto e aumente aos poucos, estimulando-se e gerando prazer e paz interior “, explica Vivian. A respiração é parte fundamental e a peça-chave para aprender como meditar, uma vez que ela ajuda (e muito) a relaxar.

Duração

Não vá pensando em ficar meia hora meditando logo na primeira vez. Se você ficou um minuto, mas conseguiu se manter em um estado de aquietamento e presença, valorize a sua conquista. O mais importante é conseguir reservar esse momento só para você, pelo menos uma vez ao dia.

Quando estiver mais confortável e confiante, você pode aumentar a duração e prolongar a prática. Para ajudar, registre o tempo percorrido no próprio relógio do celular ou aplicativo especializado em meditação. Vale ressaltar que o tempo de cada prática varia de pessoa para pessoa.

Um minuto já é válido, porém, a professora de meditação Denise Dourado afirma que são necessários pelo menos cinco minutos para garantir todos os benefícios: “Para iniciantes, a meditação pode variar de 10 a 30 minutos. O importante é respeitar seus limites e adicionar os períodos gradativamente”.

Pensamentos

“No início, os pensamentos virão, mas não tente dominá-los. Deixe-os passarem por você. Com o tempo, esse barulho interior cessará e você experimentará uma paz inigualável”, pontua Denise. Uma maneira de afastar as ideias é focando na respiração. Sinta-se em paz, como uma observadora. Perceba a tranquilidade dominando sua vida. Essas atitudes farão com que a sua mente entre em harmonia com o ambiente e a própria vida, tornando o dia a dia mais leve e calmo.

Autoanálise

Após completar o processo meditativo, não se levante de imediato. Abra os olhos, perceba o local, analise os efeitos da sua prática e assimile o que ela proporcionou. “Mexa braços e pernas devagar, alongue-se e, aos poucos, volte à rotina”, completa Vivian.

Você saberá se a meditação foi boa de acordo com a sua disposição ao retornar. Se estiver mais tranquila e concentrada, o exercício foi um instrumento positivo de bem-estar e autoconhecimento . Assim, você estará no caminho certo de como meditar e aproveitar de todos os benefícios. Tenha paciência no processo e pratique diariamente, até se tornar natural!

Consultoria: Vivian Shoji, professora de ioga; Denise Dourado, professora de meditação | Texto: Redação Alto Astral | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha