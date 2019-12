Como mandar mensagens e cartões de Feliz Ano Novo pelo celular

O ano de 2019 já está chegando ao fim e, é claro, essa é a melhor hora possível para entrar em contato com sua família e amigos mais próximos para desejar uma boa passagem de ano. Entretanto, se você está um pouco distante de tais pessoas, uma ideia interessante é usar o celular para criar algo diferente.

Para esses casos, existem alguns aplicativos, que podem lhe ajudar a mandar uma simples mensagem ou até mesmo a criar um cartão virtual personalizado com os seus próprios dizeres. A seguir, veja como desejar a seus amigos um feliz ano novo utilizando o seu celular.

Criando um cartão virtual com o Canva

O Canva é um dos aplicativos mais populares para fazer montagens no celular e facilita bastante a criação de cartões virtuais, sendo que ele está disponível tanto para quem usa Android, quanto para quem usa o iOS (sistema do iPhone). Veja como usá-lo:

1. Acesse a Google Play ou a App Store e realize o seu download normalmente;

2. Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, opte por fazer o login com a sua conta do Facebbok, Google ou com outro e-mail;

Reprodução

3. Já em sua tela principal, selecione a opção “Cartão” e, então, clique em “Cartão de Ano Novo”;

Reprodução

4. Selecione uma das opções disponíveis, tomando cuidado para não acabar com uma imagem que faça referência a um ano anterior. Na nova tela, toque em “Editar”;

Reprodução

5. Agora, você poderá realizar alterações na imagem selecionada, podendo mudar por exemplo os dizeres do cartão. Se necessário, conceda a permissão de acesso aos arquivos do celular para implementar o seu cartão com fotos de seu celular. Quando estiver pronto, toque no ícone de “compartilhar”, assim como sugere a imagem abaixo;

Reprodução

6. Por fim, você poderá salvar a imagem na galeria de seu celular ou fazer o seu compartilhamento direto em outros aplicativos, como o WhatsApp.

Reprodução

Aplicativos com mensagens prontas

Se você prefere algo mais discreto e usa um Android, outra opção interessante também é recorrer aos aplicativos de mensagens prontas para o Ano Novo disponíveis na Google Play, que são bem úteis para quando você está com a criatividade um pouco mais em baixa. Veja algumas opções interessantes:

Contando com mais de 20.000 frases, o aplicativo é bem organizando contando com categorias para diferentes ocasiões. O programa, é claro, também já traz integrado a opção de compartilhar a frase nos principais aplicativos e tem até mesmo um recurso para incluir um plano de fundo para os seus dizeres.

Reprodução

Já a segunda opção de nossa lista é um pouco mais simples e contem em seu acervo, algo em torno de 7.000 frases prontas. A sua grande vantagem é o sistema de favoritos e histórico, que podem lhe ser úteis para reaproveitar uma frase de que você tenha gostado.

Reprodução

Pronto! Agora, você já sabe como desejar um Feliz Ano Novo para a sua família e amigos utilizando o seu celular.