Como limpar mancha de maquiagem das roupas?

Lidar com manchas de maquiagem em roupas pode ser uma tarefa desafiadora, mas não impossível. Acontece com a maioria de nós: um descuido ao aplicar a maquiagem e, de repente, lá está a temida mancha na roupa. No entanto, com as técnicas e dicas certas, é possível remover eficazmente essas manchas indesejadas. Vamos explorar métodos eficientes para limpar manchas de maquiagem de diferentes tipos de tecidos, proporcionando soluções práticas para manter suas roupas impecáveis.

De modo geral, um método eficaz para remover base e outras manchas causadas por produtos de maquiagem envolve essencialmente quatro passos:

1. Remoção do excesso de maquiagem;

2. Pré-tratamento com produtos apropriados;

3. Lavagem da peça;

4. Secagem natural.

Tipos de manchas de maquiagem

Existem dois tipos de maquiagem: com e sem óleo, resultando em manchas distintas. Cada tipo requer métodos específicos de remoção. Antes de iniciar, verifique as instruções de lavagem na etiqueta da peça e nos rótulos dos produtos. Teste qualquer pré-tratamento em uma pequena área antes de aplicar na mancha, pois alguns produtos podem agravar a situação.

Formas de tirar mancha de maquiagem

Confira as nossas dicas!

1. Como tirar mancha de rímel

Siga esse passo a passo:

Remova o excesso de rímel ou delineador utilizando uma colher de plástico ou escove os resíduos de pó. Evite esfregar com força para não fixar ainda mais a mancha. Prepare uma solução com um pouco de água e um pouco de sabão para máquina de lavar louças, como os produtos da linha Sun, e derrame algumas gotas sobre a área afetada; Esfregue a solução na mancha usando o indicador e o polegar; Depois, use uma escova de dentes para escovar a área em movimentos circulares, tomando cuidado para não danificar a roupa; Realize a lavagem da peça de roupa conforme as orientações presentes na etiqueta; Depois de lavada, não coloque a roupa na secadora. Permita que ela seque naturalmente no varal. Caso alguma parte da mancha ainda esteja aparente, a secadora pode fazer com que ela se fixe, dificultando a remoção durante uma segunda tentativa; Se a mancha já houver desaparecido e você estiver com pressa, tente secar a roupa com um jato rápido de ar usando um secador de cabelos.

2. Como tirar mancha de batom

Confira essa passo a passo:

Coloque a peça sobre uma toalha de papel, com a mancha virada para baixo. Molhe um pedaço de algodão ou um pano branco limpo com um pouco de álcool e pressione sobre a mancha sem esfregar. Enxágue a peça em água fria. Após o enxágue, use um pano limpo e seco para secar a peça, aplicando pressão tanto na parte da frente quanto no verso do local da mancha. Por fim, lave a roupa como de costume e deixe-a secar naturalmente.

3. Como tirar mancha de base

Dê uma olhada nesse passo a passo:

Aplique uma pequena quantidade de detergente para roupas na área afetada e espalhe o produto sobre a mancha com os dedos. Após o tratamento pontual da mancha, lave a roupa normalmente com um sabão em pó de qualidade, como OMO Lavagem Perfeita, que remove manchas, higieniza e possui perfume duradouro. Se a mancha persistir, repita os passos acima. Evite colocar a roupa na máquina de secar até que a mancha seja totalmente removida, pois o calor pode fixar os resíduos de maquiagem na peça.

