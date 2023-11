Divulgação Como lidar com o desespero por um relacionamento no final do ano

O ser humano tem uma necessidade muito grande de medir e delimitar o tempo para se organizar, por isso existem calendários, agendas, etc. Com o calendário, são estabelecidos ciclos. Quando se aproxima o final do ano, e portanto o final de um ciclo, as pessoas começam a fazer um “balanço” do que ocorreu. Nesta época, caso tenha sido uma meta e a pessoa está sem um relacionamento afetivo, pode-se gerar angústias e sensação de mal estar.

Priscilla Souza, psicóloga comportamental e sexóloga, explica que o ser humano coloca muitas expectativas em um relacionamento afetivo. “Colocamos muito do nosso valor pessoal no fato de estarmos com alguém ao nosso lado. Até por questões culturais, por exemplo, sobretudo na cultura ocidental, uma mulher que não está acompanhada de alguém não é completa”.

Nestes últimos meses do ano, muitas pessoas tem como objetivo, ou meta, iniciar um relacionamento até o final do ano. A psicóloga explica que isso não é necessariamente ruim, pois faz parte do processo de viver, criar expectativas, estabelecer metas e sonhos. “Em terapia, incentivamos e orientamos a ter sonhos. A gente tem que ir em busca de algo. É isso o que movimenta a ‘máquina’ da vida”, explica a especialista.

No entanto, quando se fala de relacionamento afetivo, outra pessoa é envolvida. Sendo assim, é necessário que haja correspondência de outro, fato que pode adiar um pouco o sonho. É necessário ter isso muito claro, pois é bom amar e ser amado, desejar e ser desejado, mas também é preciso dosar isso.

Em pesquisa realizada por britânicos, 24% disseram que, com a chegada de um novo ano, o sucesso em começar um namoro é maior. Nessa pesquisa, 13% também afirmaram que “encontrar um parceiro” está na lista de resoluções para o ano seguinte. No estudo, 62% dos entrevistados veem o Natal como a época mais romântica do ano. Essa estatística ultrapassa até o Dia dos Namorados. Por fim, 18% afirmaram que a época festiva desperta a vontade de começar um relacionamento.

Priscilla ressalta a importância de se sentir bem consigo antes de buscar um namoro: “A gente precisa se olhar no espelho, se ver bonita e se arrumar. Se maquiar, arrumar o cabelo, vestir uma roupa bonita,. Que se sinta bem. Quer dizer, dedicar um tempo pra você mesma, para você ressaltar o que você tem de melhor.”

Além disso, a especialista comenta sobre alguns exercícios para melhorar a autoestima. Desde o momento de tomar banho, é importante cuidar do corpo. “A pele é o nosso maior órgão e a gente tem que cuidar dela com carinho” – se arrumar para ir nas festas e nas confraternizações nos fazem lembrar de nós mesmos e quem somos.

Sendo assim, em algumas situações é mais proveitoso estar sozinho do que estar em um relacionamento abusivo e uma série de outros defeitos de um parceiro ou parceira que são tóxicos. “O que adianta você estar acompanhada de um parceiro ou uma parceira e a pessoa te humilhar, te fazer mal e não querer dividir com você os bons momentos ou não querer fazer aquilo que você tem vontade de fazer?” – completa a sexóloga.

Para concluir, Priscilla pontua que fazer um balanço do ano é importante, e caso a questão do relacionamento afetivo estiver em aberto, a psicóloga alerta para ter calma, se divertir, programar atividades para o final do ano e não se isolar pelo fato de não estar com alguém, pois existe a família e amigos. É bom não ficar sozinho neste momento. Não necessariamente acompanhado de um parceiro afetivo.

