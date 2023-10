Como levar educação financeira aos pequenos também no Dia das Crianças

FreePik Dia da criança é útil para educação financeira dos pequenos

O Dia das Crianças pode ser útil para educar financeiramente os filhos. Thiago Godoy, educador financeiro da Rico, dá algumas dicas para aproveitar a data neste sentido. Primeiramente, o especialista reforça a importância de olhar para presentes que vão agregar valor na vida da criança, que vão ensinar algo que pode ser aplicado ao longo da vida.

“Pode ser um livro ou um brinquedo educativo que vai desenvolver habilidades cognitivas, ou até mesmo uma experiência diferente, como uma viagem. O intuito é envolver a criança na temática da educação financeira”, explica.

“Existem muitas dinâmicas divertidas, a exemplo de jogos, como o banco imobiliário, que trabalham com investimento. Além disso, você pode também criar um cofrinho ou um sistema de mesada e semanada, ensinando essa criança sobre poupar, responsabilidade financeira e como conseguir esperar e ter paciência para conquistar o que deseja”, pontua.

Para Godoy, o presente do Dia das Crianças pode ser educativo. “Uma prática interessante é incentivar seu filho a poupar parte da mesada ou semanada até para ajudar a comprar o presente. Assim, é possível levar o pequeno à loja e comparar preços. Isso é muito legal porque mostra que o dinheiro não vem apenas de presente; vem também do esforço de fazer a economia”, esclarece.

O especialista também destaca que a criança é um ser humano em construção: “portanto, a melhor educação financeira para a vida dela é quando vê o exemplo dos pais, que usam o dinheiro com responsabilidade e são conscientes com os recursos. Dessa forma, a criança vai acreditar que isso é normal e as chances de replicar esses comportamentos e também ser equilibrada com o dinheiro aumentam bastante”, finaliza. Confira as dicas de Godoy no vídeo abaixo.





