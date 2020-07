Como lavar roupa colorida e não desbotar ou manchar? Veja truques simples

Mesmo após anos de práticas, com erros e acertos, sempre surgem aquelas dúvidas de como lavar roupa colorida. Afinal, elas vivem desbotando e manchando outras peças dentro da máquina . E a situação fica ainda pior quando a vestimenta é nova e o processo de higienização se torna um verdadeiro mistério a ser descoberto.

Pensando em ajudar aqueles que ainda encontram dificuldades com essa atividade, reunimos alguns truques simples e rápidos que podem ser aplicados no dia a dia. E o melhor de tudo é que não precisará comprar produtos caros e nem se preocupar com aquele desgaste contínuo das peças.





Dicas práticas de como lavar roupa colorida

Manter a cor por mais tempo

Para evitar que a peça desbote e prolongar a vida útil do tecido, misture uma colher de sopa de azeite ou cinco de sal à água de lavagem. Esse truque caseiro ajuda a segurar a cor na peça.

Não misture

Na hora de lavar as peças coloridas, não misture com roupas brancas. Dessa forma, você evita que outros tecidos soltem pelos ou tintas e estraguem seus vestuários. As pretas também merecem maior atenção e devem ser lavadas separadamente de todo o resto, já que acumulam mais fios e podem soltar pigmentação na água.

Vire do avesso

Esse truque já é conhecido por muita gente, mas vale ressaltar sua importância. Ao aprender como lavar roupa colorida, vale virá-las ao contrário, para que, na hora que elas estiverem batendo na máquina, os tecidos não fiquem em atrito, podendo acelerar o processo de descoloração.

Cuidado com o amaciante

Esse produto deve ser diluído em água, mesmo que a sua máquina tenha um reservatório separado para isso. O excesso de amaciante pode provocar manchas e prejudicar a manutenção da lavadora.

Secagem

Não seque esse tipo de peça em secadoras pois elas correm o risco de se deformarem. Diga sim ao varal tradicional. Também é importante estender as roupas escuras e coloridas ao avesso, sempre à sombra. Camisas e blusas devem ser penduradas, preferencialmente, em cabides.

Manchou? Sem problema!

Se a peça estiver manchada ou muito suja, não esfregue com força para não desbotar o local. Opte por deixá-la de molho em água morna pura e, caso mesmo assim a mancha não solte, acrescente sabão neutro e aguarde alguns minutos. Não utilize alvejante com cloro para tirar manchas, pois o tecido pode ficar desgastado e a vestimenta, em pouco tempo, terá uma aparência bastante envelhecida.

Lavar na mão

Para algumas peças que são mais delicadas, o recomendado é não utilizar a máquina de lavar, pois pode acabar danificando o tecido. Para as vestimentas coloridas, basta deixá-las de molho por 10 à 20 minutos, em uma solução de água e sabão líquido, para remover possíveis manchas e sujeiras. Depois, esfregue suavemente, enxágue e torça na mão. Para roupas de tricô ou finas, enrole-as em uma toalha de banho e seque-as.

Nada de água quente

Não se esqueça de nunca usar água quente na hora de lavar as roupas coloridas. Isso porque o calor do líquido pode causar um desbotamento mais rápido da tinta, saindo com maior facilidade. Geralmente, as roupas brancas ou com muita sujeira é que devem receber esse tipo de tratamento na higienização.

Antes de qualquer coisa, teste!

Agora que você já sabe como lavar roupa colorida, é importante saber se o tecido tem aquela tendência chata de ficar sempre soltando tinta. Para isso, basta umedecer a vestimenta na parte avessa e colocar, em seguida, um pano seco e branco por cima. Passe ferro quente sobre o pano. Caso ele saia com alguma mancha, isso significa que a vestimenta precisa ser lavada separadamente.