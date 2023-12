Foto: Reprodução Como funcionam produtos de beleza que mudam de cor?

Os produtos de maquiagem que mudam de cor conforme o PH da pele de cada um pode parecer mágica. Mas na realidade, existe uma explicação científica por trás dessa técnica que está viralizando nas redes sociais.

Você já viu o gloss que parece preto que deixa os lábios em um tom rosado? E o blush transparente que revela um rosa suave nas bochechas? Eles foram os grandes queridinhos do ano, tanto do público nas redes sociais como das marcas que apostaram nessa tendência para vender mais e entrar na moda.

A Karina Soeiro , mestre em ciências farmacêuticas pela USP e consultora em desenvolvimento de dermocosméticos, explicou ao site capricho que a mudança da cor acontece conforme o pH da pele de cada pessoa. “O produto possui um corante sintético, composto por ácidos bromosos, que permite mudar completamente sua cor quando entra em contato com o pH dos lábios“, afirma.

Reação ao PH da Pele

De maneira geral, os produtos que carregam essa técnica de mudar de cor, acontece pela formulação com pigmentos sensíveis ao pH da pele. O pH da pele varia de ácido a alcalino, pode influenciar a cor dos pigmentos quando entram em contato com a pele. Isso significa que a cor final do produto pode ser diferente para cada pessoa, dependendo das características individuais da pele.

Opinião de especialista

“Quando o pH é mais ácido, a cor tende a ser mais neutra, enquanto um pH mais alcalino resulta em uma tonalidade mais colorida ou um rosa mais vibrante. Dado que o pH da pele geralmente é ácido, ao aplicar um blush que contenha ácido bromoso, inicialmente com uma cor qualquer, ou quase incolor, ele reage ao entrar em contato com o pH ligeiramente ácido da pele. Esse processo resulta na manifestação do tom rosado que é perceptível ao utilizar esse tipo específico de produto”, completa a especialista.

Confira o vídeo do gloss que parece preto e ao passar noa lábios possui uma suave.

