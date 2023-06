FreePik Como funciona o detox bioenergético?

W. Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica, proferiu num seminário na Universidade de Munique, em 1968: “O universo não é feito por coisas, mas por redes de energia vibracional, emergindo de algo mais profundo e sutil”. Se tudo vibra, mesmo que parece sólido e fixo, energia é tudo o que existe. O que implica dizer que somos energia inicialmente, um estado vibracional.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“No cotidiano, entretanto, por processos físicos diversos como, por exemplo, decaimento de átomo, nos tornamos matéria pela unificação das partículas, através da mecânica do nosso próprio eletromagnetismo. Partindo do preceito que a base de toda e qualquer situação está na energia, independente de técnicas, práticas e ferramentas, tratar e trabalhar a nossa energia é uma necessidade diária, como tomar banho, escovar os dentes e se alimentar faz parte da nossa rotina de cuidado com o corpo físico”, diz a terapeuta energética Vivien Bonicelli.

O detox bioenergético ramifica-se a partir do raciocínio que tudo acontece primeiro interiormente e o externo é apenas o reflexo do que ocorre dentro de cada um, assim, cuidando do pilar energético você estaria cuidando de como esse estado vibracional se manifestará nos demais setores da vida humana. Afinal, a vida que experienciamos resulta das nossas escolhas, pensamentos, sentimentos e ações. Portanto, uma limpeza implica em tratar e manter nossa energia em equilíbrio.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

A especialista defende que adotar simples ações diárias como espreguiçar o corpo ao acordar, a sabedoria instintiva de muitos animais, já ajuda a liberar muitas toxinas. Iniciar o dia com esperança renovada, pensamentos amorosos e se conectar com um estado de gratidão através da meditação, como a meditação do silêncio, já traz enormes resultados.” A eficiência da meditação ou da atenção plena, mindfullness, já pode ser comprovada por cientistas de nossa época.

O cuidado com as palavras emitidas e com a qualidade dos pensamentos e relações, a busca por ambientes e pessoas saudáveis, simples hábitos como não comer muito antes de dormir, regrar as atividades pré-sono, manter uma alimentação equilibrada no dia-a-dia, movimentar o corpo, lembrar que água é remédio (cerca de 35g de água por kg) são apenas algumas das dicas trazidas pela especialista.

De acordo com Vivien: “Elevar vibração, melhora o magnetismo e a capacidade de materializar e empreender, bem como estar atento às oportunidades de promover diariamente limpeza energética na sua vida. Ao adotar ações inteligentes energeticamente é possível modificar o padrão vibracional à sua volta.” Para que tal objetivo seja alcançado, entretanto, a profissional recomenda que a limpeza se dê de maneira coesa nos diversos níveis e camadas da vida humana: material, emocional, mental, espiritual, afetiva e, até mesmo, profissional.

“Assim como ações simples de higiene pessoal na rotina diária mantém a boa saúde geral do corpo, imprimir no seu cotidiano seu poder de presença e escolha é o pontapé inicial de uma grande melhora em sua saúde mental e emocional como um todo”, conclui a terapeuta.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher