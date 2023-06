Como funciona o algoritmo do Instagram? Chefe da rede revela segredo

Unsplash/Kate Torline Instagram revela como funciona seu algoritmo de recomendação

Adam Mosseri, chefe do Instagram, publicou nesta quarta-feira (31) um artigo detalhando o funcionamento do algoritmo de recomendação da rede social. Embora os detalhes específicos sejam um segredo da plataforma, as explicações dão uma ideia do que é levado em consideração na hora de elencar as publicações mostradas no aplicativo.

Mosseri explicou que o Instagram não tem um algoritmo único, mas sim vários. O sistema de inteligência artificial que escolhe o que você no Feed, por exemplo, é calibrado de forma diferente daquele que define o que você vê nos Stories ou nos Reels.

“Cada parte do aplicativo usa seu próprio algoritmo adaptado para como as pessoas o usam. As pessoas tendem a procurar seus amigos mais próximos nos Stories, usar o Explore para descobrir novos conteúdos e criadores e se divertir nos Reels. Classificamos as coisas de maneira diferente nessas diferentes partes do aplicativo”, afirma Mosseri.

Feed do Instagram

No Feed, o primeiro passo do algoritmo é definir tudo o que pode aparecer para cada usuário. Aqui, entram postagens recentes de quem você segue e postagens de contas que você ainda não segue e que o Instagram considera ser do seu interesse, com base no que e quem você seguiu, curtiu ou com quem interagiu recentemente.

Depois disso, todas essas publicações são elencadas a partir do que o Instagram chama de “sinais” – segundo a rede social, há milhares deles. Aqui, são analisados fatores como formato – se o usuário prefere fotos ou vídeos, por exemplo -, data da publicação, contéudo do post e quem publicou. Por ordem de importância, o Instagram diz que considera:

Sua atividade: tudo o que você curte, compartilha, salva ou comenta ajuda a rede social a entender seus gostos;

Informações sobre a postagem: além de data, formato e local do post, o algoritmo do Instagram também analisa quantas pessoas estão curtindo a publicação e quão rápido a popularidade está sendo atingida. Isso pode indicar que mais pessoas vão gostar de determinado conteúdo.;

Informações sobre a pessoa que postou: nessa categoria, o algoritmo analisa se aquela pessoa é interessante para você, considerando, por exemplo, quantas vezes outros usuários interagiram com ela nas últimas semanas;

Seu histórico de interação com alguém: aqui, o Instagram te mostra mais publicações de pessoas com quem você geralmente interage, comentando publicações, por exemplo.

“A partir daí, fazemos um conjunto de previsões. Estes são palpites sobre a probabilidade de você interagir com uma postagem de maneiras diferentes. Há cerca de uma dúzia deles”, afirma Mosseri.

“No Feed, as cinco interações que analisamos mais de perto são a probabilidade de você gastar alguns segundos em uma postagem, comentar, curtir, compartilhar e tocar na foto do perfil. Quanto maior for a probabilidade de você realizar uma ação e quanto mais pesarmos essa ação, mais alto no Feed você verá a postagem”, explica.

O chefe do Instagram também completa que publicações que ferem as diretrizes da plataforma são banidas ou são menos mostradas para outras pessoas, portanto isso também é levado em consideração pelos algoritmos em todas as abas da rede social.

Stories do Instagram

Nos Stories, o Instagram mostra apenas publicações de pessoas que você segue e anúncios, sem recomendar contas que você não segue. Isso acontece porque a rede social entende que os Stories servem, sobretudo, para interagir com amigos e familiares.

“Semelhante ao Feed, quando analisamos os Stories de classificação, começamos definindo todos os Stories em potencial compartilhados pelas contas que você segue e removemos todos os Stories que violam nossas Diretrizes da comunidade”, afirma Mosseri. Em seguida, o algoritmo examina:

Visualização do histórico: o algoritmo analisa quais pessoas você costuma visualizar os Stories, favorecendo-as na rolagem para que você não perca as publicações das suas contas preferidas;

Histórico de engajamento: aqui, o sistema analisa a frequência com que você interage com os Stories de cada conta, como reagindo, respondendo ou curtindo;

Proximidade: nessa categoria, são analisadas as interações de modo geral que você e determinada pessoa têm na rede social, favorecendo o contato com amigos e familiares.

Reels do Instagram

Com foco em ajudar os usuários a descobrirem coisas novas, o feed do Reels prioriza publicações de contas que você não segue. “As previsões mais importantes que fazemos são a probabilidade de você compartilhar novamente um Reel, assistir a um Reel inteiro, curtir e ir para a página de áudio”, explica Mosseri. Nesse caso, os principais sinais analisados são:

Sua atividade: o algoritmo analisa quais Reels você já curtiu, salvou, compartilhou ou comentou recentemente;

Seu histórico de interação com a pessoa que postou: se você já interagiu com o conteúdo de alguém, mesmo sem seguir essa pessoa, é mais provável que ele apareça para você;

Informações sobre o Reel: aqui, são analisados sinais como o áudio usado, os recursos visuais e a popularidade do vídeo;

Informações sobre a pessoa que postou: pessoas com mais seguidores e engajamento geralmente têm vídeos mais mostrados para novas contas.

Assim como os Reels, a aba Explorar também tende a mostrar publicações de contas que o usuário não segue, priorizando posts mais populares e seu histórico de interação com o tipo de conteúdo e com a pessoa que o publicou.

