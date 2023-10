Como fica o tempo no Espírito Santo no feriadão

Os amantes do frio podem ficar felizes, pois no sábado o tempo muda e cai a temperatura em todo o território do Espírito Santo. Uma passagem de frente fria pelo mar vai provocar mudanças nas condições do tempo no Estado com chuva em certos momentos do dia nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. O sol pode até aparecer, mas sempre entre nuvens. No Norte e Noroeste capixaba o céu vai ficar nublado, mas não deve chover.

Domingo | 15 de outubro

O tempo volta a abrir um pouco mais em grande parte do Estado. Chove rapidamente entre a madrugada e manhã, na metade do Norte do Estado, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões o dia será com predomínio de sol entre poucas nuvens, e sem previsão de chuva. As temperaturas voltam a subir em todos os municípios capixabas.