Roberta Struzani Como fica o humor em cada fase do ciclo menstrual

Não é apenas na TPM que passamos por mudanças significativas no humor, energia e comportamento. Em cada uma das quatro fases — menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação — podemos experimentar sentimentos e motivações distintas. Te explicamos neste artigo como fica o humor em cada fase do ciclo menstrual.

Poucas vezes nos ensinam sobre isso — mas no curso de Ginástica Íntima abordamos inclusive isso, a saúde da melhor como um todo.

A gente aprende na escola que o nosso corpo muda em cada etapa do ciclo menstrual, pois os hormônios agem para preparar o nosso corpo para uma possível gestação.

Mas ninguém nos conta que essas alterações de hormônios influenciam também nossos humores, comportamentos e motivações — e muito menos que podemos usar isso a nosso favor.

Se soubéssemos disso, não atrelaríamos uma baixa do humor ao início de depressão, a falta de motivação na relação ao desgosto pela pessoa amada ou tomaríamos decisões precipitadas na TPM.

Mas se tivermos mais conhecimento sobre nosso ciclo menstrual, podemos aproveitar melhor quando há aumento de humor, diversão, sedução, libido e espontaneidade.

Humor em cada fase do ciclo menstrual

Nosso corpo é um sistema integrado. Algo que acontece fisicamente mexe com o nosso humor, e tudo que mexe com o nosso humor também reflete na saúde do nosso corpo e mente.

Cada hormônio, inflamação, sonho, entusiasmo e tristeza se comunica por todo o corpo, mental, físico e energético. Somos uma teia interligada, onde qualquer alteração em um aspecto pode influenciar todos os outros.

A seguir, então, você entende como nos comportamos em cada fase do nosso ciclo menstrual. Para te ajudar a compreender melhor, vou usar duas analogias associadas aos ciclos, as fases da lua (entenda melhor aqui) e as estações do ano.

MENSTRUAÇÃO

Como fica nosso humor nessa fase? Sentimos necessidade de nos recolher, mas, ao mesmo tempo, as emoções podem ficar muito mais intensas. Esta fase é um período de limpeza, onde nos despedimos do que não nos serve mais e liberamos tristezas e decepções não expressadas anteriormente.

A qual fase da Lua está associada? Este período está associado à Lua Nova, onde a escuridão nos convida a enxergar com os olhos da intuição, e ao inverno, quando nos recolhemos e refletimos. Por isso, os sonhos durante a menstruação podem ser particularmente significativos. Aprenda aqui a interpretar os seus sonhos !

Qual é a estação do ano correspondente? É o inverno, por ser o momento de se recolher, fechar o seu corpo e silenciar, pois se trata de um momento frágil e de luta pela sobrevivência, com possíveis dores pelo corpo.

Dicas para viver o melhor essa fase:

Abraçar a fase da menstruação é fundamental para permitir que nossos corpos fluam naturalmente. Veja aqui como fazer as pazes com a menstruação.

Se possível, evite tomar grandes decisões durante a menstruação, pois seus sentimentos estão triplicados.

Quando ela acabar, seus sentimentos não terão mais tanta intensidade e você poderá agir.

Decidir nessa fase pode ser interessante quando algo que você vem adiando faz tempo e estava sem coragem.

PRÉ-OVULAÇÃO

Como fica nosso humor nessa fase? Neste período, o corpo se prepara para uma possível gravidez, e as mulheres muitas vezes se sentem mais entusiasmadas, criativas e joviais. É um momento de paquera e flerte mais leve, onde os problemas não afetam tanto.

A qual fase da Lua está associada? Esta fase é associada à Lua Crescente, quando a luz começa a surgir no céu, clareando também nossas ideias e sensações. A própria Lua Crescente parece um sorriso, o que lembra muito com esse arquétipo de leveza e entusiasmo.

Qual é a estação do ano correspondente? É a Primavera, quando colhemos as flores do nosso jardim e sentimos a esperança de momentos melhores.

Dicas para viver o melhor essa fase:

Você se encontra mais inocente, mais sonhadora, mais apaixonada por natureza, por isso pode tanto confundir os sentimentos ou esperar que o outro tenha a mesma boa intenção que você.

Por outro lado, você pode influenciar a outra pessoa pelo seu momento e trazê-la para sua atmosfera primaveril.

Portanto, busque o caminho do meio, para nem ser usada pela inocência do momento, nem deixar se privar de prazeres.

O segredo dessa fase é viver a vida de forma mais leve.

OVULAÇÃO

Como fica nosso humor nessa fase? A ovulação é o momento mais fértil do nosso corpo, da nossa mente e da nossa vida. Nosso corpo exala feromônios para atrair o sexo oposto, e os olhos ficam mais brilhantes e os cabelos, mais sedosos. Nossos comportamentos se tornam mais sensuais e nossa comunicação mais persuasiva. Aproveitar essa fase pode ser benéfico em diversos aspectos da vida.

A qual fase da Lua está associada? Esta fase está associada à Lua Cheia, ao estar no auge da sua luz, iluminada e radiante como nós. Por isso, atrai as atenções, desperta o romantismo e a sedução.

Qual é a estação do ano correspondente? É o verão, o auge do sol, do calor e da diversão. Estação dos amores de verão e das paixões.

Dicas para viver o melhor essa fase:

Com toda essa atmosfera de luz, sedução, boa comunicação, criatividade e diversão, você pode fazer uma reunião e deixar todos encantados.

Você pode planejar uma viagem de negócios ou de diversão, ao saber curtir muito bem o momento, ou fazer um happy hour com os amigos.

Mas cuide com o excesso de empolgação e libido ao ver flerte onde não tem ou beber demais e sofrer de ressaca moral no dia seguinte.

Mas também não se prive. Afinal, todo o seu corpo, sua psiquê e os hormônios que correm pelo seu corpo lhe pedem: curta muito, solte suas feras, balance seu bumbum, beije muito, paquere, seduza, se divirta e conheça todo seu potencial adormecido.

PRÉ-MENSTRUAÇÃO (TPM)

Como fica nosso humor nessa fase? Mais conhecida das fases e popularmente chamada de TPM (entenda mais aqui) , é um momento em que as emoções e comportamentos ficam mais intensificados. Embora tão mal-falada, a pré-menstruação é uma aliada, porque traz à tona emoções e sentimentos que muitas vezes são reprimidos ou mascarados, seja choro, seja impulsividade.

A qual fase da Lua está associada? Esta fase está associada à Lua Minguante, quando nos voltamos para dentro. Assim como o brilho da Lua diminui, a nossa luz se apaga e você vai minguando. É quase um luto, um preparo para morte de tudo que precisa morrer dentro de ti e fechar ciclos.

Qual é a estação do ano correspondente? É o Outono, por ser o momento de deixar as folhas caírem sem conter a dor. De deixar as lágrimas rolarem e se permitir reciclar, deixando o que precisa morrer para um novo ciclo poder chegar.

Dicas para viver o melhor essa fase:

Comportamentos que te irritam muito na TPM podem te apontar algo do passado que ficou mal resolvido ou alguma característica que você reprimiu em você e não aceita.

Portanto, analise bem suas reações, mesmo que exageradas. Se deixe transbordar.

Se as alterações de humor estiverem muito excedidas, veja aqui 5 tratamentos naturais para melhorar o humor na TPM .

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

[email protected]

