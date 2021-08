Como fica a rentabilidade do Nubank com Selic a 5,25%? Vale a pena investir?

Fernanda Capelli Como fica a rentabilidade do Nubank com Selic a 5,25%? Ainda vale a pena investir no banco digital?

Após o aumento da taxa Selic, que saiu de 4,25% para 5,25% ao ano, muito se especulou sobre os investimentos em renda fixa. Isso porque, com os juros em uma alta histórica, esses tipos de aplicações podem acabar sendo beneficiadas.

No entanto, junto com a alta da Selic, a inflação ficou ainda maior. De acordo com o IBGE, o indicador ficou em 8,99% no mês de julho. Portanto, o mesmo continua ganhando dos lucros da renda fixa.

Mesmo assim, para os clientes da NuConta, fica um questionamento: ainda vale a pena investir pensando no rendimento da conta do maior banco digital do mundo?

Você viu?

Entenda a NuConta

Abrir uma conta no Nubank é um processo fácil e totalmente digital. Com o objetivo de trazer os brasileiros para uma vida de investidor, como uma espécie de “educação financeira”, a NuConta coloca o dinheiro de seus clientes para render.

Ou seja, ao ter uma conta no banco digital, o dinheiro automaticamente rende 100% do CDI que, em 12 meses, gera um retorno de 5,15% sobre o valor investido.

Confira a reportagem completa aqui