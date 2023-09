Como fazer sexo nesse calor? Confira dicas para refrescar a transa

Apesar do inverno ainda não ter acabado, uma sensação tem assolado os brasilienses nos últimos dias: o calor.

Com sensações térmicas que beiram os 40º somadas à seca da cidade, uma das áreas que foi afetada na vida das pessoas foi o sexo. Afinal, quem quer tamanho contato físico em meio a um calor tão grande?

Contudo, usando as estratégias certas, é possível levar um pouco de frescor para a brincadeira e não deixar de transar, apesar do calorão. Desde sex toys e cosméticos sensuais com sensação gelada até levar o sexo para debaixo d’água, existem diversas dicas para refrescar a hora H.

Quer colocar em prática? Anote as dicas:

LUBRIFICANTES E GEIS

Além de deixar o sexo mais confortável, os lubrificantes e géis beijáveis podem também trazer sensações diferentes, como a de refrescância. Vale a pena apostar e escolher o seu preferido.

CAMISINHAS

As camisinhas também podem trazer aquele “friozinho” gostoso para a intimidade. Nesse caso, refrescância e proteção estão garantidos.

NO CHÃO

A cama e lugares mais acolchoados costumam ser os preferidos na hora do sexo. Contudo, quando estiver calor, nada melhor que levar a transa para o chão. Além de variar o repertório do casal, evita o contato com cobertores e lençóis mais quentes.

PISCINA

Tem piscina em casa? Que tal aproveitar o espaço para um sexo gostoso? Lembre-se: neste caso, a dica é abusar de um lubrificante à base de óleo, já que a água tira a lubrificação natural da vagina.

HORÁRIO

Por fim, sabemos que o tesão não tem hora. Como já vimos, o calor influencia na vontade de transar. Se não for possível você incluir algo para deixar a transa mais refrescante, a última dica é usar o clima ao seu favor, lembrando que os primeiros horários do dia ou da madrugada costumam ser mais frescos.