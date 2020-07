Como fazer pintura geométrica na parede: veja dicas e inspirações

Fazer uma pintura diferente na parede é uma das possibilidades para mudar o ambiente sem precisar reformar. No caso da pintura geométrica, é possível combinar cores para deixar o ambiente mais iluminado, aconchegante ou até dar a sensação de que o espaço é maior. O que manda é a criatividade na hora de desenhar e pintar a parede.

Reprodução/ Pinterest/ Arkpad A pintura geométrica ajuda a mudar o ambiente sem exigir grandes reformas

Para quem está buscando referências para transformar o ambiente, confira abaixo algumas dicas de como combinar cores para uma pintura geométrica harmônica, além de imagens de inspiração.

Como combinar as cores?

Na hora de pensar as cores do ambiente, é importante entender seus gostos e objetivos daquele espaço. “Se prefere um ambiente mais discreto, indicamos um cantinho para fazer detalhes com tons suaves. Se o objetivo é destacar a parede, o ideal é optar por um tom intenso, misturado com cores complementares ou neutras”, diz Priscila Perez, especialista em design de cores em entrevista prévia ao Delas .

Se você já tem móveis e objetos de decoração coloridos, vale investir em cores sóbrias e tons pastéis. Se for o contrário, com o ambiente já neutro, a dica é apostar em uma parede geométrica mais chamativa e vibrante.

“O uso de cores vibrantes combinadas a tonalidades neutras/claras pode deixar um ambiente bonito e sofisticado. As vibrantes, conhecidas também como cores quentes, são dinâmicas e estimulantes. Ambientes com essas cores aplicadas sugerem movimento e personalidade”, explica Priscila.

Inspiração

Gostou e quer fazer em casa? Selecionamos algumas ideias de pintura geométrica no Pinterest, plataforma de inspiração, para você. Confira: