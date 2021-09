Redação João Bidu Como fazer defumação para limpar as energias

Será que você sabe como fazer defumação da maneira correta? Essa técnica milenar ainda é muito popular nos dias de hoje, principalmente quando se fala em más energias, vibrações ruins… Até aquela sensação constante de cansaço pode ser solucionada com esse ritual. Esse tema é muito comentado em meio aos assuntos místicos, e vale lembrar que existem várias formas de realizar uma defumação: seja as técnicas utilizadas ou até mesmo motivos (limpar energias, atrair sorte, conquistar a pessoa amada…).

Um dos locais mais indicados para fazer a defumação é a própria residência. Esse ritual consiste em limpar as energias negativas do lugar, o que permite deixar o ambiente mais purificado. Dessa forma, as energias de quem convive lá também serão renovadas. Confira um jeito rápido e prático de como fazer defumação em casa, renovar as energias e limpar tudo aquilo que há de ruim!

Mas atenção: lembre-se sempre de ter cuidado ao mexer com fogo e mantenha as crianças longe do processo, ok?

Materiais para fazer a defumação

Uma lata (comum ou própria para defumar);

Pedras de carvão;

Ervas da sua preferência;

Isqueiro.

Técnica de como fazer defumação

Coloque as pedras de carvão dentro da lata e logo em seguida, com cuidado para não se queimar, acenda o fogo. Despeje as ervas escolhidas dentro da lata e comece a caminhar pelo local escolhido. Lembre-se: se for dentro da residência ou de um local fechado, deixe todas as janelas abertas antes de iniciar o processo. Caso você tenha um quintal em casa, deixe a lata em um canto até o fogo acabar. Caso contrário, o fogo pode ser apagado com água.

As ervas

Arruda: garante proteção espiritual.

Arruda, palha de alho e tabaco: expulsam as más energias do lugar.

Acácia : evita pesadelos.

Alecrim: afasta a depressão.

Cânfora: elimina todo tipo de energia negativa, trazendo ânimo e disposição.

Camomila: acalma as emoções.

Cascas de alho: garante paz em família e sucesso profissional.

Cascas de laranja: atraem prosperidade e sucesso.

Cascas de maçã: aumentam o romantismo e a sensualidade dos casais.

Guiné, pó de café e palha de milho: afastam a inveja e o mau-olhado.

Orquídea: purifica o ambiente de trabalho e ajuda a encontrar soluções práticas para os seus problemas.

Rosas brancas: atraem paz.

Rosas brancas, vermelhas, amarelas e cor-de-rosa: estimulam a fé, a bondade e a esperança.

Tabaco, açúcar e pó de café: eliminam qualquer vibração pesada.

Violeta: afasta os maus espíritos.

