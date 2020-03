Como fazer as paredes virarem protagonistas da decoração? Veja 6 dicas

Na hora de pintar a parede de casa, é normal se deparar com dúvidas. Quais cores combinam? Que tipo de revestimento vai ficar legal? Quais os melhores materiais para utilizar na parede? Qual estilo de decoração é o melhor para cada tipo de cômodo?

Leia também: Papel de parede – onde e como usá-lo em casa?

Com tantas dúvidas, muitas pessoas acabam apostando em cores neutras e no clássico branco para as paredes . Não há nada de errado na escolha, mas a decoração fica mais simples e pouco estilizada para quem almeja um estilo mais moderno.

Por conta disso, os arquitetos Renato Andrade e Erika Mello, do escritório Andrade & Mello Arquitetura, montaram algumas dicas para quem quer fazer a parede ser a protagonista da decoração de um ambiente. E não é difícil, seja com uma cor diferente ou aplicação de materiais diversos, sua casa pode ter um estilo único e fora do convencional.

Confira abaixo seis modelos de paredes que irão modificar sua decoração.

1. Use o branco, mas com texturas

arrow-options Luis Gomes/ Projeto Andrade & Mello A parede de Drywall também pode ser estilizada e mudar um ambiente

A sala de TV do projeto acima expressa simplicidade e sobriedade. Foi possível abusar do branco, mas de uma maneira diferente. A aplicação do revestimento cimentício na parede principal foi evidenciado com os efeitos proporcionados pela escolha de Renato e Erika.

“Os moradores nos deram a liberdade para abusar das texturas e das formas geométricas e o resultado agradou a todos nós”, comenta Andrade.

2. Use tecidos nas paredes

arrow-options Luis Gomes/ Projeto Andrade & Mello Aplicar tecidos nas paredes pode ser uma maneira fácil, barata e rápida de modificar a cozinha

Revestir a parede com um tecido é uma ótima possibilidade para diferenciar a decoração, já que é capaz de reproduzir vários estilos. Para trazer uma essência pautada no natural, o tecido com estampa de folhagens criou um clima despojado e jovem para a cozinha do apartamento (foto acima). Para quem olha da sala de estar, a bancada de refeições logo chama atenção.

3. Invista nas estampas de papel de parede

arrow-options Luis Gomes/ Projeto Andrade & Mello A decoração do quarto infantil fica diferente com papel de parede

O papel de parede, sem dúvida, é um clássico na decoração, além de ser um item versátil e prático. O material foi perfeito para trazer as estampas em cores claras no projeto do dormitório infantil concebido para duas meninas. Da parede, os elementos do quarto acompanharam as cores – caso da cômoda branca com madeira clara e puxadores coloridos.

4. Invista no clássico boiserie

arrow-options Luis Gomes/ Projeto Andrade & Mello O Boiserie é do século XVIII, mas ainda faz sucesso entre os arquitetos

O boiserie é um clássico que ganhou fama na realeza francesa no século XVIII. Parecido com uma moldura, o efeito traz elegância aos projetos da atualidade e uma das dicas dos arquitetos da Andrade & Mello é usá-lo na cabeceira do dormitório.

Na decoração acima os profissionais optaram por uma versão executada em poliestireno, material de fácil instalação. “Pintamos a boiserie na mesma cor da parede para que o ambiente ficasse menos poluído visualmente e, ao mesmo tempo, contribuísse para a elegância que buscávamos”, completa Erika.

5. Use pastilhas

arrow-options Luis Gomes/ Projeto Andrade & Mello O uso de pastilhas em paredes é boa opção para ambientes úmidos como banheiro, lavanderia e cozinha

A pastilha segue em alta para o revestimento de paredes e se adequa a vários estilos de decoração, além de ter um visual diferenciado. No projeto retratado acima, as pastilhas criam uma composição geométrica que, combinada com outros elementos, formam a utilização “dois em um”: a peça instalada pode servir de tanque ou de cuba do lavabo. “A pequena dimensão da pastilha e o seu formato hexagonal resultou em um efeito super personalizado”, conta Renato.

6. Aplique revestimento em madeira

arrow-options Luis Gomes/ Projeto Andrade & Mello Os revestimentos de madeira podem clarear e escurecer as paredes das casas

Nas paredes do projeto acima, a combinação do revestimento em madeira clara – uma opção versátil e que ilumina o espaço – criou uma área aconchegante. “O mais bacana da madeira é que ela pode escurecer ou iluminar um ambiente, trazer o clima moderno ou rústico, sem contar que sempre contribui para a sensação de conforto”, finaliza Erika.

Leia também: 5 tendências de decoração que devem bombar em 2020

Gostou das dicas de como reinventar suas paredes em casa? Comente abaixo.