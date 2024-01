FreePik Como fazer a maquiagem durar mais no verão

No verão, nós, mulheres, enfrentamos o desafio de manter a maquiagem por longo período de tempo, devido as altas temperaturas e umidade. É só o termômetro subir que temos de lidar com o lápis de olho borrado, corretivo rachado, blush melado e a pele com a impressão de que está sempre oleosa.

Estratégias certas, porém, podem ajudar a montar uma make resistente. Para tal, vale investir nos produtos certos e manter a rotina e skincare em dia.

Segundo o biomédico mineiro, mestre em Medicina Estética, Thiago Martins, o ideal é optar por maquiagens de longa duração e que sejam mais resistentes ao suor.

“Normalmente esse tipo de informação vem descrita nos rótulos.” A hidratação, segundo o especialista também é muito importante e merece adaptações conforme a época do ano.

“No verão, as mulheres podem dar preferência aos séruns leves ou hidratantes em gel, sem se esquecerem do protetor solar, para proteger a pele dos dados causados pelo sol.

“Muita gente insiste em bases e corretivos de alta cobertura. A chance de que eles craquelem ou manchem o rosto é enorme. O ideal é fazer uso daqueles com cobertura leve, sempre após o filtro, aplicando-os com esponja umedecida em bruma fixadora para um acabamento mais natural. E o corretivo, é claro, deve ser usado apenas em pontos específicos e realmente necessários.”

O retoque, feito ao longo do dia, pode ser realizado com o pó compacto com protetor solar. “Isso ajuda no controle da oleosidade e mantém a maquiagem.”

Para dar um ar saudável à face, Thiago ressalta que é melhor usar o blush cremoso, por mais que ele precise de mais retoques, e nos lábios, hidratante labial com proteção solar.

Vale lembrar que o ritual de skincare precisa ser realizado todos os dias, começando pela limpeza suave, com uso de gel ou espuma de limpeza, esfoliação de 1 a 2 vezes por semana, tonificação para equilibrar o pH da pele, aplicação de antioxidantes, como a vitamina C, essencial para proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e pelo sol, ajudando a prevenir manchas e sinais de envelhecimento.

“A hidratação de todo o rosto deve ser realizada com produtos leves, indicados para o tipo de pele, e a região ao redor dos olhos merece atenção especial, com produtos específicos para ela.”

O passo mais crucial no cuidado da pele no verão, de acordo com o especialista, é a aplicação de um protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou mais, fazendo a reaplicação a cada duas horas, especialmente se estiver na água ou transpirando.

“À noite, após limpar a pele, é necessário aplicar produtos de tratamento, como retinóides ou ácidos (como hialurônico ou glicólico), que podem ajudar na renovação celular e na melhoria da textura da pele, bem como um hidratante mais potente, que ajude na reparação e regeneração da epiderme enquanto dorme”, finaliza.

Fonte: Mulher