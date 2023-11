Como evitar o câncer de colo de útero

FreePik O câncer de colo de útero, ou cervical, ocupa o terceiro lugar na mortalidade proporcional por câncer em mulheres no Brasil

Hoje (17), é o Dia de Ação para Eliminação do Câncer Cervical, que foi estipulado pela OMS. Trata-se do 3º câncer mais comum em mulheres (excluindo o câncer de pele não melanoma) e a quarta causa de mortes de mulheres por câncer. Porém, o que pouca gente sabe, é que é possível eliminar este tipo de tumor através da vacinação, um vez que mais de 70% dos casos estão associados ao HPV. Márcia Datz Abadi, diretora médica da MSD Brasil, esclarece as principais dúvidas sobre a doença.

“O câncer de colo de útero, ou cervical, ocupa o terceiro lugar na mortalidade proporcional por câncer em mulheres no Brasil e são esperados mais de 50 mil casos até 2025. Por isso, nessa data, é importante reforçar a estratégia da Organização Mundial de Saúde para a eliminação deste tipo de câncer”, ressalta Márcia.

Entre os três pilares estabelecidos pela OMS está a vacinação contra o HPV, e poucos sabem sobre sua eficácia na prevenção deste tipo de câncer. Isto é por que a infecção persistente do papilomavírus humano (HPV) está associada a cerca de 95% dos casos da doença. Foi estabelecida pela Organização a meta de 90% das meninas no mundo totalmente vacinadas contra o HPV até 2030.

“Hoje está disponível no SUS a vacina quadrivalente, que protege contra quatro tipos de HPV. É indicada para meninos e meninas entre nove e 14 anos. Também é oferecida para pessoas entre nove e 45 anos de idade com condições clínicas especiais, como transplantados de órgãos ou medula óssea, imunossuprimidos, que vivam com HIV/Aids e pacientes oncológicos. E, recentemente, foi incluída para vítimas de violência sexual de 9 a 45 anos”, explica.

Márcia esclarece que a vacina nonavalente, lançada no Brasil este ano pela MSD, protege contra nove tipos de HPV. “Estudos indicam que esses cinco são responsáveis por um acréscimo de 20% dos casos de câncer de colo de útero (além dos 70% causados pelos quatro subtipos contidos na vacina quadrivalente). Assim, aumenta a proteção de 70%, da vacina quadrivalente para 90% com a nonavalente.”

Os outros dois pilares, tão importantes quanto para eliminação da doença, estabelecidas pela OMS são:

– Teste de rastreamento de alta performance para 70% das mulheres aos 35 e 45 anos;

– Tratamento adequado para 90% das mulheres com lesões pré-cancerosas.

Seguir as recomendações e manter consultas de rotina com um médico são essenciais para conseguirmos conter e eliminar o câncer cervical na saúde feminina.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher