Como eu sei que preciso trocar os coxins do amortecedor do meu carro?

Nakata O coxim ou suporte do amortecedor precisa ser verificado periodicamente por um profissional qualificado

Assim como acontece com os amortecedores de carros, a vida útil dos coxins – peça de metal revestida de borracha que tem a função de filtrar a vibração do chassi com o veículo – independe de quilometragem ou anos para a sua substituição.

Também conhecido como suporte do amortecedor , esta peça traz como benefícios mais conforto e segurança para motorista e passageiro, pois é ela a responsável por evitar aquelas pancadas secas e metálicas.

Por isso, conforme recomendam alguns fabricantes, é preciso fazer a vistoria periódica por um profissional qualificado. Pneus desgastados de forma irregular indicam problemas e um deles pode ser sinal de deterioração do coxim do amortecedor. Isso acontece porque o coxim de amortecedor danificado faz com que a roda fique pulando em superfícies irregulares comprometendo o contato do pneu com o solo.

O coxim desgastado pode também alterar ângulos da geometria da direção fazendo com que eles se alterem e comprometam a dirigibilidade, principalmente em condição de pisos irregulares. O principal sintoma de coxim desgastado é o ruído.

“A recomendação é que o usuário fique atento a esses sinais e se notar qualquer irregularidade como as descritas acima procure um profissional habilitado para fazer o diagnóstico e correção do problema”, orienta Leandro Leite, Coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata.

Fonte: Carros