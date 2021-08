Como estimular os hormônios da felicidade

Aprenda a estimular a dopamina, oxitocina, serotonina e endorfinas

No final das contas, a felicidade é o valor mais procurado do mundo, e temos quatro hormônios principais responsáveis por isso. Serotonina, dopamina, oxitocina e endorfinas são os famosos hormônios da felicidade responsáveis por sensações e sentimentos como prazer, união, motivação e até amor.

Os hormônios e os neurotransmissores são mensageiros químicos do corpo que estão envolvidos em muitos processos essenciais, como frequência cardíaca e digestão, mas também seu humor e sentimentos. Entender como essas substâncias químicas da felicidade funcionam no corpo e no cérebro permite-nos sermos agentes ativos na melhoria dos nossos níveis desses químicos de forma natural. E quem não gostaria de um pouco mais de saúde e felicidade?

Clique para saber que atividades podem estimular cada uma das quatro principais hormonas da felicidade e que tipos de felicidade podem oferecer.