Como entreter as crianças no período de férias escolares

Divulgação Neuropsicóloga dá dicas para entreter as crianças no período de férias escolares e proporcionar boas memórias com os pequenos

Tornar as férias escolares atrativas para as crianças a fim de que elas ocupem esse tempo ocioso com qualidade pode ser desafiador para os pais e cuidadores, mas também é uma oportunidade para planejar e criar novas memórias, assim como reforçar lembranças “antigas”, proporcionando experiências divertidas, repletas de aprendizados.

Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera , Anna Rúbia Pirôpo, que também é neuropsicóloga, o ideal é planejar atividades que possuem relação com as expectativas, preferências e a idade da criança, que promovam novas descobertas, assim como o fortalecimento das habilidades socioemocionais e o vínculo com a família, amigos e novas amizades. Para a especialista, o importante é aproveitar o tempo juntos e tentar estabelecer uma rotina de atividades com a participação e contribuição da criança, afinal é justamente esse ponto de qualidade que fará com que as memórias sejam criadas.

“Envolver as crianças no planejamento das férias é essencial. Pergunte sobre suas preferências e interesses, e leve em consideração suas opiniões ao escolher atividades e destinos. Além disso, explorar diferentes ambientes e culturas pode ser emocionante e cria memórias únicas. Participe de atividades exclusivas, como passeios, acampamentos, festivais locais ou eventos especiais de férias. Essas experiências fora da rotina regular, tendem a permanecer na memória das crianças”, orienta.

Anna Rúbia reforça que, as atividades em si são a conexão emocional que esses pais e/ou cuidadores terão com as crianças e que é, portanto, o tempo de qualidade compartilhado que vai contribuir para essa formação das memórias especiais. A especialista dá algumas dicas de como entreter os pequenos durante as férias. Confira:

Atividades ao Ar Livre : Explore parques locais, faça piqueniques, trilhas ou simplesmente brinque ao ar livre. Esportes e jogos ao ar livre são ótimas opções para gastar energia.

Artes e Artesanato : Organize sessões de artes e artesanato em casa. Pinte, desenhe, faça esculturas com argila, crie colagens ou experimente outras atividades criativas.

Leitura em Família : Incentive a leitura criando um ambiente de leitura acolhedor em casa. Visite bibliotecas locais para encontrar livros interessantes para todas as idades.

Oficinas de Cozinha : Envolva as crianças na cozinha. Faça receitas simples e seguras que permitam que elas participem ativamente. Isso pode ser uma experiência educativa e divertida.

Cinema em Casa : Organize sessões de cinema em casa com filmes apropriados para a idade. Prepare algumas pipocas e crie um ambiente de cinema confortável.

Dia de Exploração : Planeje um dia de exploração em um museu local, aquário ou em um parque da sua cidade. Essas atividades são educativas e envolventes.

Acampamento em Casa : Monte uma barraca no quintal ou mesmo dentro de casa. Crie uma experiência de acampamento com histórias, lanterna e sacos de dormir.

Atividades Esportivas : Inscreva as crianças em aulas de esportes, como natação, futebol, dança… ou organize competições amigáveis em casa. Jogos de Tabuleiro e Quebra-Cabeças: Tenha noites dedicadas aos jogos grupo. É uma maneira divertida de promover o pensamento estratégico e fortalecer as habilidades sociais.

Dia da Ciência : Faça experimentos científicos simples em casa. Existem muitas atividades educativas e divertidas que podem ser realizadas com ingredientes domésticos.

Visitas a Amigos e Familiares : Planeje visitas a amigos ou familiares. Socializar e passar tempo com entes queridos pode ser muito agradável.

Voluntariado em Família : Participe de atividades voluntárias como família. Trabalhar juntos em projetos comunitários pode ser gratificante e criar uma sensação de propósito.

Tempo de Qualidade : Dedique tempo de qualidade. Esteja presente e totalmente envolvido nas atividades. A atenção genuína é uma parte fundamental na criação de memórias especiais. Aceite a Espontaneidade: Esteja aberto a momentos espontâneos. Algumas das melhores memórias acontecem quando você está aberto a novas experiências e oportunidades inesperadas.

Celebre Conquistas e Realizações : Celebre as conquistas das crianças, como aprender a nadar, andar de bicicleta ou qualquer outra realização. Esses marcos tornam as férias inesquecíveis.

Fonte: Mulher