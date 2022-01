Como encontrar jogos gratuitos no Internet Archive

Oferecendo um catálogo gigantesco entre livros, áudio, imagens e muito mais, o Internet Archive também disponibiliza jogos para os usuários. Por ser um site sem fins lucrativos, tudo é oferecido de forma gratuita, já que o objetivo é a preservação do conteúdo digital. Confira neste passo a passo como encontrar os games no site.

Por último, clique no botão de “ligar” no centro da tela do jogo e aguarde o seu carregamento. Vale lembrar que muitos títulos não trazem a opção de download, ou seja, a jogatina ocorre apenas via streaming.

Também é possível encontrar jogos no Internet Archive usando a barra de busca que fica na página inicial do site, é só prestar atenção na palavra “Search”.

Quais os tipos de jogos que posso encontrar no site?

O foco é o de games mais antigos, por isso é comum se deparar com plataformas como MS-DOS, ZX Spectrum, arcade e títulos baseados em CD-Rom da década de 90.

Posso fazer download?

Há uma quantidade enorme de jogos no Internet Archive, alguns oferecem a opção de download no menu do lado direito da página.

O Internet Archive é seguro?

Sim, porém há conteúdos oferecidos para download disponibilizados por terceiros com uma conta no site. Sendo assim, é importante ressaltar que todo o conteúdo digital sem a necessidade do usuário baixar, é totalmente seguro no Internet Archive.

Qual o tamanho da biblioteca?

O site está em constante expansão por causa do apoio de voluntários e instituições, ou seja, o número sempre vai diferir de um dia para o outro. De qualquer forma, a biblioteca de software no momento da publicação deste artigo tem 197,212 opções para os usuários.

Posso jogar PlayStation 5, Nintendo Switch ou Xbox Series no site?

Não. O foco do Internet Archive é a preservação de sites e conteúdos antigos.