Como é vibe sagitariana: pedra, aroma, cor e muito mais

O signo de Sagitário é considerado o mais otimista e aventureiro do zodíaco. Por isso, a vibe sagitariana é feita de pedras, aromas, cores e mantras que combinam diversão, aprendizado e liberdade.

Se você tem Sol ou Ascendente em Sagitário ou tem alguém com esse signo em sua vida, entender essas características pode ajudar a criar conexões mais profundas e aprender com o modo positivo deste signo de ver e encarar o mundo.

Mas lembre-se: todo mundo tem Sagitário (e todos os signos) no seu Mapa Astral. Então, para conhecer o seu lado sagitariano, faça seu Mapa Astral aqui e veja em que Casa o signo está. Com isso, você vai descobrir que tipo de sagitariano você é (entenda aqui) .

Neste artigo, te contamos os principais aspectos que definem a vibe sagitariana, desde o mantra que os inspira até as pedras, aromas, elementos, símbolos e cores que representam suas características.

Qual é a vibe sagitariana?

Pertencente ao elemento Fogo e regido por Júpiter, Sagitário é reconhecido como o signo mais positivo e otimista do zodíaco.

Além disso, a jovialidade é uma de suas marcas, manifestando-se na forma como encaram a vida como uma grande aventura, sempre em busca de novidades e crescimento.

A natureza extrovertida e comunicativa de Sagitário faz com que seja facilmente cativante, revelando um dom natural para se relacionar . No entanto, a dificuldade em se comprometer pode surgir devido ao medo da estagnação.

A habilidade de extrair prazer das situações, inclusive rindo de si diante de desafios, destaca a capacidade de Sagitário em encontrar lições valiosas em cada experiência.

Mas apesar da inclinação para o exagero e a tendência a transformar eventos cotidianos em experiências intensas, Sagitário precisa aprender a equilibrar o prazer para evitar excessos prejudiciais à saúde .

É com base nessas características que são definidos os elementos a seguir.

Elemento, polaridade e ritmo

Escorpião pertence ao elemento Fogo , por isso tem como características marcantes a criatividade, autoestima e a vitalidade.

Também é um signo do ritmo mutável , possuindo uma energia de finalização, com boa capacidade de adaptação a mudanças e uma tendência a atitudes imprevisíveis ou descomprometidas.

Por fim, a polaridade é positiva/masculina/ativa/yang , trazendo as características da extroversão, assertividade e iniciativa.

Símbolo de Sagitário

Sagitário te dois símbolos: um centauro empunhando uma flecha e uma flecha pronta para ser disparada.

O centauro representa a dualidade do signo, com metade de sua natureza voltada para prazeres terrestres e a outra metade direcionada para questões filosóficas e espirituais.

Já a flecha aponta para a busca contínua de Sagitário pela transcendência, simbolizando sua constante orientação em direção ao alto e ao futuro.

Mantra de Escorpião

Sagitário acredita muito no poder de que mentalizar e pensar positivo faz com que as coisas começam a funcionar. Por isso, seu mantra é:

“ Eu aceito renovar minhas verdades para criar uma expansão interna, que me traga mais prazer na vida e clareza no meu propósito. “

Pedras do Signo de Escorpião

As pedras de Sagitário podem ajudar a lidar com seus desafios e potencializar quais qualidades. Nesse sentido, duas pedras que se destacam:

Jaspe vermelho para ajuda no ancoramento necessário a Sagitário

para ajuda no ancoramento necessário a Sagitário Fluorita para ajudar na transformação interna que o signo almeja.

Aromas para Sagitário

Escorpião é um signo profundamente ligado às emoções. Nesse sentido, alguns óleos essenciais podem ajudar a equilibrar as energias desse signo e trazer bem-estar físico e emocional.

Lavanda e patchouly : ajudam a trazer equilíbrio e a mudar o padrão exagerado.

: ajudam a trazer equilíbrio e a mudar o padrão exagerado. Limão: é excelente para ajudar em processos de detox.

é excelente para ajudar em processos de detox. Alecrim : ajuda na concentração e a ter foco para aprender. É importante respeitar as devidas restrições.

Cor de Escorpião

Nós podemos usar cores para melhorar o humor e a n ossa energia , impactando em toda a nossa vida. Por isso, no caso de Sagitário, indicamos três cores:

laranja traz ousadia para lidar com situações e pessoas

traz ousadia para lidar com situações e pessoas violeta pode ajudar a lidar com mudanças e transformações

pode ajudar a lidar com mudanças e transformações verde para o equilíbrio

Flores

As flores ajudam a ampliar seus potenciais e lidar com questões e conflitos. Dependendo do momento que você está vivendo, pode ser importante variar as flores e os florais também (entenda aqui) . Para Sagitário, pode ser interessante a flor Nicociana.

Nicociana pode auxiliar a trabalhar a tendência a fugir de situações por medo de se prender ou estagnar, direcionando o sentimento de exploração para dentro de si.

