Como é andar em um caminhão da Mercedes com mais de 30 toneladas

Cauê Lira/iG Carros Audi Q3 da nova geração é trazida atualmente na Hungria, mas logo deverá passar a ser fabricada no Brasil

A Audi planeja a nova geração do SUV Q3 em São José dos Pinhais (PR), conforme apurou a reportagem de iG Carros junto aos executivos da fabricante, que não disse exatamente quando vai começar a produção, apenas que precisa ser “o quanto antes”, embora ainda não haja nada confirmado.

Além disso, também comentaram que estão negociando detalhes com o governo e que preparam o ferramental para o início da fabricação do SUV Audi Q3, atualmente trazido da Hungria.

A marca está para encerrar a produção do antigo A3 Sedan na unidade de produção paranaense, mas também sem data certa. A nova geração do modelo já foi apresentada na Europa e também tem chances de ser feita no Brasil, conforme apuramos. De qualquer forma, o certo é que o SUV Q3 nacional deverá vir primeiro, em mais de uma versão. Hoje em dia há três disponíveis, todas importadas: Prestige, Prestige Plus e Black.

Não é à toa que o SUV Q3 deverá ser escolhido para ser feito no Brasil em primeiro lugar. O segmento de utilitários esportivos continua crescendo no País, mesmo com a forte crise econômica. Conforme os números da Fenabrave (Federação dos Distribuidores de Veículos), em julho representaram 38,3% do mercado brasileiro e 31% no acumulado ao ano. Além disso, a cotação do dólar continua das alturas, acima de R$ 5,40.

A nova geração do Audi Q3 deu um verdadeiro salto na comparação com a geração anterior, que chegou a ser fabricada no Brasil. Além do desenho mais arrojado e dos detalhes modernos, o carro vem com nova central multimídia (agora incorporada ao painel), muitas texturas e um cluster digital totalmente novo. O motor é 1.4, turbo, com injeção direta, capaz de render 150 cv e 25,5 kgfm, que funciona com câmbio automatizado de seis marchas.