Como é a cirurgia íntima feita por Gretchen

Gretchen contou nesta quinta-feira (23) que iria se submeter a um novo procedimento estético, desta vez uma cirurgia íntima. “A doutora vai deixar a ‘menina’ toda bonita, feliz, sorridente, falando oi pra todo mundo”, disparou, às risadas a cantora, referindo-se ao órgão genital.

“As mulheres têm vergonha de falar desse assunto, até com próprio médico. Os tratamentos estão aí para serem usados, para ficarmos mais feliz com a nossa autoestima. Aquela parte que só eu e meu espelho vemos… O importante é estar ótima de verdade”, completou.

Segundo o ginecologista Guilherme Henrique Santos, especialista em Rejuvenescimento Íntimo, da clínica Les Peaux, há vários tipos de cirurgias íntimas, como Ninfoplastia de pequenos lábios, Ninfoplastia de grandes lábios, Clitoropexia – abordagem do excesso de pele no capuz do clitóris, Clitoroplastia – abordagem da glande do clitóris e a Cirurgia de Redesignação sexual.

No caso de Gretchen, a cirurgia feita foi a ninfoplastia, que serve para correção, simetrização ou harmonização dos pequenos lábios vaginais. “Essa cirurgia tem como objetivo devolver a autoestima da mulher, além da importante melhora da funcionalidade local”, explica o médico.

“Os pequenos lábios, quando aumentados de tamanho, trazem vários prejuízos para a mulher, desde o desconforto estético e perda de autoestima, passando por complicações como dor para ter relação sexual, desconforto ao utilizar roupas mais apertadas e biquini, até corrimentos de repetição”, diz Santos.

A cirurgia está indicada para todas as pacientes que apresentam alguma dessas complicações anteriormente citadas. Com melhora importante dos sintomas e da sensibilidade local.

“Quando realizado em centro cirúrgico, com anestesia geral, os riscos são comparados a uma cirurgia convencional. Técnicas menos invasivas, como o procedimento realizado com Laser de CO2, em consultório médico, com anestesia local, reduz bastante os riscos operatórios. De pós operatório, a paciente pode ter um pouco de dor e sangramento nos primeiros 2-3 dias, mas bem controlados e sem muitas limitações as práticas diárias”, explica.

De acordo com Gretchen e equipe médica o procedimento é feito com uma pinça delicada. Ela faz um tratamento através da radiofrequência que retrai os pequenos e grandes lábios. Ajuda a diminuir gordura no local. O procedimento não tem corte e pode ser feito com anestesia local.

