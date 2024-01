Foto: Reprodução Como diminuir a oleosidade do rosto com 7 dicas simples

A oleosidade excessiva no rosto é uma preocupação comum, mas com algumas práticas simples, é possível conquistar uma pele equilibrada e livre do temido brilho. Selecionamos algumas dicas eficazes para diminuir a oleosidade facial e conquistar um rosto com aspecto mais saudável.

Segundo a dermatologista Dra. Marcele Trindade para o site da garnier , a pele oleosa deve ter uma rotina de cuidado semelhante aos outros tipos de pele, porém os produtos são com ativos diferentes . O ideal são ativos que tenham composição matte para deixar a pele mais sequinha, adstringentes, ácidos que causam diminuição da produção sebácea, como o ácido salicílico e hidratantes matte em forma de sérum, para que não tenha o aumento da oleosidade.

7 dicas simples de como diminuir a oleosidade do rosto

Existem alguns pequenos hábitos e mudanças nos cuidados com a pele que podem diminuir a oleosidade do seu rosto. Não esqueça de consultar um dermatologista de sua confiança para garantir uma rotina de cuidados com a pele especializada para você.

1. Limpeza diária

A limpeza adequada é um ponto essencial para controlar a oleosidade. Utilize um sabonete facial suave e específico para pele oleosa, limpando o rosto pela manhã e na parte da noite. A limpeza regular ajuda a remover o excesso de óleo e impurezas que podem obstruir os poros.

2. Esfoliação regular

A esfoliação é essencial para remover células mortas e prevenir o acúmulo de oleosidade. Escolha um esfoliante suave e aplique de duas a três vezes por semana para manter a pele renovada e livre de obstruções.

3. Hidratação regular

Se engana quem pensa que peles oleosas não precisam ser hidratadas! O segredo é a textura do produto, por isso busque um hidratante oil-free, em gel ou sérum, para manter a pele equilibrada sem adicionar excesso de oleosidade.

4. Produtos oil-free

Produtos específicos para pele oleosa, como tônicos e cremes oil-free, são formulados para controlar a produção de óleo sem obstruir os poros. Inclua esses produtos na sua rotina diária para resultados mais eficazes.

5. Protetor solar diário

O protetor solar é um aliado crucial na redução da oleosidade e na prevenção de danos causados pelos raios UV. Escolha um protetor solar facial com toque seco e FPS adequado para proteger sua pele diariamente.

6. Máscaras de argila

As máscaras faciais de argila são eficazes na absorção de oleosidade e no controle de brilho. Use a máscara de argila uma vez por semana para proporcionar uma limpeza profunda e revigorante. Existem vários tipos de argila, por isso, consulte um profissional da área para garantir o uso da ideal.

7. Alimentação equilibrada

A dieta desempenha um papel importante na saúde geral do nosso corpo, incluindo a pele. Consuma alimentos ricos em antioxidantes e evite alimentos gordurosos para ajudar a controlar a oleosidade do rosto. Vale a pena buscar ajuda de uma nutricionista para garantir uma dieta balanceada, que vai garantir mais saúde para todo o seu corpo.

Fonte: Mulher