Malu Paes Leme Como despertar o desejo sexual feminino

Existem diversas ferramentas para aumentar a libido e despertar o desejo sexual feminino. E muitos desses caminhos não estão diretamente ligados ao sexo. Pelo menos não no início. Despertar o desejo sexual feminino é algo construído no seu dia a dia, ou seja, pensar em no ato sexual 100% do tempo pode até prejudicar sua libido.

Antes de irmos direto ao ponto, é preciso entender que sexualidade não é só sexo e genitais. Viver sua sexualidade é, principalmente, experimentar e desfrutar sua vida com seu corpo a cada momento, com consciência, presença e permissão.

Fica já o convite para você mergulhar no seu universo pessoal de sexualidade com ajuda da Astrologia: faça aqui o seu Mapa Sexual gratuito .

Como despertar o desejo sexual feminino?

O grande segredo para despertar o desejo sexual feminino é você se excitar e sentir prazer em pequenos e importantes momentos, ou seja, no seu dia a dia. Manter a sua mente e o seu corpo presente, ativos e relaxados ao mesmo tempo, é um ingrediente importante para sua libido.

Por exemplo, como você toma banho? Você presta atenção nas sensações que a água provoca no seu corpo? Você se mantém presente nesse momento do seu dia?

Aqui vão dois convites para você começar a exercitar a sua libido:

1. Tome um banho bem quentinho

Sinta a água morna e agradável escorrer pelo seu corpo depois de um dia cansativo.

Sinta a água escorrendo pelos seus seios, descendo e passando por todas as suas curvas.

Se quiser, feche os olhos e apenas sinta o seu corpo todo se aquecer.

2. Tome um banho bem gelado

Experimente tomar um banho bem gelado num dia bem quente e ensolarado.

Ligue o chuveiro e sinta aquele choque de temperatura.

Perceba se o seu coração acelera, os seus pelos se arrepiam e a respiração fica ofegante.

Agora reflita: você sentiu a conexão com cada parte do seu corpo que o banho quente traz e a excitação do banho gelado? Como foi sentir isso?

Perceba que pode ser muito excitante, mesmo quando não estamos pensando em sexo ou mesmo tocando nosso corpo. Quando a gente começa a levar a sua consciência para essa maneira de enxergar a sexualidadsexualidade,e você está despertando seu desejo sexual.

Aliás, ao pensar sobre isso, sobre sua libido, vale a pena também ler aqui sobre o uso excessivo de vibradores .

Libido é o mesmo que se sentir viva

A libido é pulsão de vida, energia de vida, desejo de vida, disposição. Ou seja, mostrando o quanto de libido você tem é o quanto você se sente viva, com energia, disposição, desejo de viver, realizar e se cuidar.

Está tudo bem em alguns momentos estarmos com a libido mais baixa, e em outros momentos mais alta. Isso porque nossa energia muda de acordo com a qualidade do sono, a alimentação, a parte hormonal — principalmente no ciclo menstrual, etc.

Por isso, é tão importante cuidar do que excita você no dia a dia, do que dá energia e disposição. Ou seja, cuidar da sua saúde, do que te faz bem, dar atenção ao seu emocional. Porque desta forma você poderá ter mais disposição para direcionar sua libido para a sexualidade.

Assim, você conseguirá ativar seu desejo sexual com mais presença e desfrutar dessa energia de vida e sexual que aumenta no nosso corpo.

Dicas para ativar sua energia sexual

1. Cuide das suas necessidades emocionais e dos seus limites

Diga ‘não’ quando deseja dizer ‘não’, diga ‘sim’ quando deseja dizer ‘sim’. Delegue, peça ajuda, não leve as coisas para o lado pessoal.

2. Mexa sua pelve

Rebole, ative essa região tão potente do seu corpo, pois desta forma você traz mais sangue para lá, sai da cabeça e se sente mais viva! Além de claro e abrir para sentir o seu corpo mais sensual. Veja no vídeo alguns movimentos:

3. Cuide da sua saúde

Sono, alimentação, equilíbrio hormonal. Tudo isso é muito importante. Se quiser, saiba mais aqui sobre os alimentos afrodisíacos .

4. Se permita desejar na vida

Se autoconhecer, se explorar, se permitir despertar todos os seus sentidos, se permitir sentir prazer, se permitir desejar é muito importante. São muitas nuances que fazem a diferença na conexão e desejo sexual. Mas é quase impossível ter excitação e desejo sexual se você não está feliz e bem consigo mesma. Se permita!

E você?

Quais práticas e momentos do seu dia a dia que te excitam e aumentam sua libido de vida? Compartilha comigo aqui no meu Instagram .

Confira também:+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis .+ Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal .+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora !+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora !

Malu Paes Leme

Malu Paes Leme é Analista Corporal, Mentora, formada em Terapia Menstrual e Sexóloga. Realiza atendimentos online e individuais, e oferece mentoria em seus cursos e Jornadas no autoconhecimento do corpo feminino que é cíclico e orgástico, e que empoderam mulheres para viver com mais autoconfiança, autonomia e poder pessoal.

[email protected]

O post Como despertar o desejo sexual feminino apareceu primeiro em Personare .

Fonte: Mulher