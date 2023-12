Foto: Reprodução Como descobrir a origem da sua família? Veja 4 sites que podem ajudar

Você já se perguntou a origem da sua família? Há formas de você desvendar os mistérios do passados dos seus ancestrais sem muito esforço e nós vamos te contar como. A internet acaba sendo uma ferramenta incrível na hora de saber mais sobre os seus antepassados, independente de em qual parte do mundo eles tenham vivido.

Leia também: Folha de louro atrai prosperidade? Entenda a surperstição e saiba como fazer

Existem algumas excelentes opções de sites que são confiáveis e podem auxiliar você no processo de encontrar as origens da sua família, da sua ancestralidade e do seu sobrenome! Quer desvendar esses mistérios? Então fica com a gente.

4 sites para você descobrir a origem da sua família

Listamos algumas opções de sites que podem auxiliar você a descobrir mais sobre a sua família e os seus antepassados.

4. Arquivo Nacional

O Arquivo Nacional desenvolveu o Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN), uma plataforma dedicada à conservação e difusão de arquivos e registros produzidos pelo Governo Federal! Essa página oferece uma ampla coleção que vai desde áudios, vídeos, fotografias e documentos que registram diversos períodos da história do nosso país.

Todos esses documentos estão disponíveis para serem consultados a qualquer momento e por qualquer pessoa, de modo que é possível procurar informações sobre sobrenomes específicos no acervo da plataforma. Acesse o site aqui.

3. FamilySearch

O FamilySearch é uma ONG que pode ajudar você a encontrar informações sobre a sua ancestralidade usando dados como nome, sobrenome, local de residência e data de nascimento. A organização foi estabelecida em 1894 e desde então tem enriquecido seu banco de dados com informações fornecidas por voluntários e instituições. Para fazer uma consulta, acesse a página da ONG preencha os dados e comece a pesquisar.

2. Ancestry

O “Ancestry” é uma plataforma online voltada a investigação da história familiar e embora tenha sua ênfase nos Estados Unidos e na Inglaterra, seu banco de dados abrange informações de parentescos em diversas partes do globo! Para acessar o site em português, é possível utilizar a tradução automática do navegador de internet e para fazer buscas, basta acessar o site e procurar pelo sobrenome desejado.

1. Genera

A Genera é uma plataforma online que armazena dados sobre as origens dos sobrenomes mais comuns no Brasil e é reconhecida no país por seus testes. A empresa criou essa plataforma online para permitir aos usuários a descoberta gratuita da origem de seus sobrenomes, fornecendo a história associada ao nome no Brasil.

Embora a pesquisa pelo sobrenome no site seja gratuita e possa ser realizada acessando o site , a realização do teste completo oferecido pela Genera possui diferentes planos com valores que vão desde aproximadamente R$299 a R$539,40 .

Gostou desse conteúdo? Confira também: Pesquisa revela quais são os emojis mais usados pelos brasileiros

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher