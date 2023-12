Aline Mendes Como decorar a casa para ter boas energias em 2024 com Feng Shui

O que fazer para ter boas energias em 2024 ? Esse é um dos pedidos mais frequentes nessa época do ano para quem lida com estudos energéticos.

Quem gosta de Feng Shui já deve ter colocado em prática algumas recomendações que são atemporais, tal como não posicionar a cama com os pés para a porta, evitar deixar a porta do banheiro e a tampa do vaso abertas e até já ter colocado objetos aos pares no canto do relacionamento.

O que nem todo mundo sabe é que, nos ambientes, existem padrões energéticos que mudam com o tempo. Eles são estudados pelo Feng Shui Tradicional Chinês e nos permitem identificar as direções mais favoráveis (e as desfavoráveis) dos imóveis (residenciais ou comerciais) a cada ano.

Pensando nisso, te explico a seguir quais são os padrões atuais segundo a Astrologia Chinesa ( o Ano Novo Chinês 2024 é o ano do Dragão ) e como decorar a casa para ter boas energias em 2024, segundo o Feng Shui.

Mas você não precisa correr para colocar tudo em prática até 31 de dezembro, viu? Isso porque o calendário utilizado pelo Feng Shui não é igual ao que estamos acostumados no Brasil. Explico tudo a seguir.

O calendário do Feng Shui

O nosso calendário ocidental, que começa dia 1º de janeiro, não está vinculado aos ciclos naturais. Já os chineses (que deram origem ao Feng Shui) desenvolveram dois calendários alinhados à natureza: o solar e o lunar.

Os nomes são autoexplicativos, não é mesmo? Mas é por isso que o Ano Novo Chinês não tem uma data fixa e ainda tem duas datas (entenda melhor aqui ).

As comemorações populares de ano novo na China acontecem de acordo com o calendário lunar chinês. Em 2024, será dia 10 de fevereiro.

Já as mudanças de padrões energéticos do Feng Shui, assim como a Astrologia Chinesa Ba Zi, seguem o calendário solar chinês. Em 2024, o Ano Novo Solar Chinês se inicia em 4 de fevereiro, às 05h27 pelo horário brasileiro.

O que muda nos ambientes no Ano Novo Chinês

No dia 4 de fevereiro de 2024, sua casa (e todas as outras) receberá a influência de um novo padrão anual de energias em cada um dos oito setores.

No método das Estrelas Voadoras do Feng Shui Tradicional Chinês, assim como o Mapa Astral de nascimento de uma pessoa, os imóveis têm um mapa natal chamado de Estrelas Voadoras .

Ele é definido por sua data de construção combinada à direção de sua face em relação ao Norte Magnético. Esse mapa energético não muda nunca (assim como o Mapa Astral).

Já as Estrelas Anuais são como os trânsitos astrológicos que você vê no Horóscopo Personalizado , que acrescentam novas influências sobre a base original existente.

Então, o Feng Shui analisa a influência das Estrelas Anuais sobre o Mapa de Estrelas Voadoras Fixo de cada casa e indica como decorá-la para ter boas energias em 2024.

Mas os potenciais anuais são os mesmos para todas as construções. Isso quer dizer que, mesmo que os imóveis possuam diferentes mapas fixos de Estrelas Voadoras, a cada ano eles recebem a visita das mesmas Estrelas Anuais nas suas oito direções.

Essa é uma influência comum a todos os imóveis do planeta, e conhecê-la pode ser bastante útil para aproveitar ao máximo os bons potenciais do ano e minimizar a influência dos mais difíceis.

As estrelas voadoras de 2024 na sua casa

No Feng Shui Tradicional Chinês, os oito setores são posicionados conforme as direções magnéticas do planeta, seguindo a bússola e a rosa dos ventos.

Atenção: esse posicionamento é bem diferente do popular Feng Shui do Chapéu Preto, que alinha os oito cantos do baguá a partir da porta de entrada .

Você provavelmente vai precisar de uma ajudinha para identificar onde estão os diferentes setores na planta baixa da sua casa. Para facilitar essa tarefa, preparamos um tutorial gratuito, que você pode acessar por aqui .

Depois de marcar os oito setores, você pode conferir as previsões do Feng Shui para 2024 para cada um deles.

Previsões do Feng Shui para 2024

As estrelas do Feng Shui Tradicional recebem números de 1 a 9, e cada um desses números possui uma ampla gama de propriedades e influências. Cada estrela afeta múltiplos aspectos da nossa vida, muito além de somente uma característica, como “riqueza” ou “relacionamento”.

Vamos, então, conhecer as diferentes estrelas, como elas nos afetam em 2024 e como harmonizar nossa casa com essas energias anuais.

Use o mapa das estrelas anuais de 2024 abaixo para identificar onde está cada uma das estrelas na sua casa ou local de trabalho.

A estrela indicada no centro do mapa de estrelas não ocupa nenhuma posição específica na casa. Ela serve apenas como referência para a distribuição das outras 8 estrelas nos 8 setores.

Se você deseja aproveitar os bons potenciais, permaneça o máximo de tempo possível nos setores onde se encontram as estrelas benéficas em 2024, enquanto realiza suas atividades, seja de trabalho ou em casa.

Você também pode usar os setores com boas estrelas para dormir ou descansar. Assim, as qualidades das estrelas serão absorvidas por campo energético durante o sono, sendo manifestadas naturalmente por você durante o dia.

Dicas de Feng Shui para ter boas energias em 2024

Sabedoria e riqueza no Leste

A estrela 1 é uma das estrelas mais benéficas do Feng Shui. Ela favorece sabedoria, fama, riqueza, fluidez na comunicação, sensibilidade, inspiração, intuição, aprofundamento de sentimentos e conhecimentos.

O setor Leste não é a posição mais favorável para a estrela 1, deixando-a um pouco enfraquecida e sujeita a conflitos e competitividade nociva. Por isso, precisamos cuidar bem desse setor em nossa casa, garantindo suporte à estrela 1.

Em 2024, decore o setor Leste da sua casa ou empresa com as características do Metal: tons de branco, cinza e metálicos, como dourado e prateado. Use objetos circulares e esféricos. Pode também tocar música instrumental de piano, violão e harpa.

Riqueza estável e aumento de patrimônio no Norte

A estrela 8 também é uma estrela de riqueza. Ela está ligada aos ganhos gradativos e estáveis, como as aplicações de longo prazo, mas não os investimentos de alto risco.

Essa estrela favorece a estabilidade no emprego, para quem é assalariado. Ela também auxilia quem está buscando economizar dinheiro e construir um patrimônio sólido, com a compra de imóveis.

Outra propriedade da estrela 8 é ser amiga da boa saúde e dos relacionamentos estáveis, com compromisso. Mas ela não será de muita ajuda se você estiver buscando fortes emoções e aventuras.

Estando no Norte em 2024, a estrela 8 estará no controle da riqueza. Mas ainda assim precisamos cuidar bem dessa energia, para que esse controle não cause desgastes pessoais.

Para garantir os bons resultados da estrela 8 no Norte, decore o setor com as características do elemento Fogo: tons quentes de vermelho, laranja, rosa, púrpura, vinho. Formatos pontiagudos e triangulares, como estrelas e pirâmides.

Você pode também usar pequenas luminárias decorativas com luz em tom de Fogo. Pode ainda acender velas e incensos regularmente no setor Norte do seu imóvel.

Lucro rápido e fama no Sudoeste

A estrela 9, presente no setor Sudoeste em 2024, é a estrela mais dinâmica de todas. Ela favorece a fama, o crescimento rápido, o trabalho cooperativo, as festas e celebrações.

É uma ótima estrela para novos empreendimentos, que precisam de lucro em curto prazo. Mas não conte com ela se o que deseja é manter o que já tem, pois a roda gira e você pode acabar caindo.

Para se beneficiar das boas qualidades da estrela 9, você precisa compartilhar seus dons, deixar que o mundo conheça o que você tem a oferecer. Invista nessa estrela se estiver planejando deslanchar nas redes sociais.

O setor Nordeste pode diminuir um pouco o brilho da estrela 9. Por isso, é necessário nutri-la e fortalecê-la com o elemento Árvore: todos os tons de verde e os tons mais claros de azul, como turquesa, azul piscina e azul celeste.

As formas associadas ao elemento Árvore são as alongadas e verticais, como colunas, castiçais, palmeiras e bambus.

Autoridade e crescimento profissional no Nordeste

A estrela 6, que se encontra no setor Nordeste em 2024, é uma estrela formal, metódica, que favorece o foco, o planejamento e a organização profissional. Ela está associada ao crescimento profissional, especialmente em empresas com planos de carreira.

Profissionais como juízes, militares e treinadores podem se beneficiar grandemente da influência dessa estrela, que propicia autoridade. No campo afetivo, no entanto, a estrela 6 pode trazer uma certa frieza e falta de empatia nos relacionamentos.

Situada no setor Nordeste em 2024, aqui a estrela 6 está fortalecida, e ainda mais firme. Ela não precisa de muita coisa para manifestar suas qualidades, mas você pode garantir um bom ambiente com o uso do elemento Terra: cores amarelo, marrom, caramelo, bege e todos os tons terrosos (que não sejam avermelhados).

O elemento Terra está presente nos objetos baixos, horizontais, de formato quadrado. E também nos objetos feitos de cerâmica, granito, porcelana, e tecidos rústicos de fibras naturais.

Uma estrela que está “em cima do muro”

Quase todas as estrelas pendem ou para o lado favorável, ou para o lado desfavorável. Mas uma das estrelas fica no meio do caminho, e pode manifestar seus aspectos bons ou ruins, dependendo de vários fatores…

Criatividade e romance no Noroeste

A estrela 4 ajuda quem está sob sua influência a se tornar mais romântico e criativo. Ela te torna mais sexy e atraente, favorecendo o romance. Mas ela não garante qualidade, e você pode acabar entrando numa furada se não estiver atento.

Para quem está em um relacionamento monogâmico, a estrela 4 tanto pode acender a chama da paixão, quanto exagerar e causar um triângulo amoroso. Cabe a você avaliar os riscos e benefícios.

Essa estrela favorece os negócios relacionados à arte e à beleza, desde galerias de arte até consultórios de estética. Ela também beneficia a criatividade e os estudos.

Ao se posicionar no Noroeste em 2024, a estrela 4 acaba sofrendo de limitações em suas manifestações, podendo acarretar rupturas nos relacionamentos, bloqueios criativos ou fracasso em concursos, por exemplo.

Para estimular a criatividade e o romance, e deixar a estrela 4 mais confortável, é essencial a presença do elemento Água no Nordeste em 2024. Use as cores preto e azul escuro (desde o azul marinho até o azul cobalto, o famoso azul caneta “Bic”) no setor.

As formas sinuosas e onduladas também trazem a energia do elemento Água: mantas com estampa de zebra, enfeites com formato de gato preto e baleia, fotografias ou ilustrações em preto e branco representando o calçadão de Copacabana são alguns bons exemplos.

Atenção

Água real, na forma de fontes e aquários, não deve ser usada para representar o elemento Água neste caso. Use apenas formas e cores associadas ao elemento.

Se você vier a sofrer com os efeitos indesejados da estrela 4 na polaridade nociva, pode acrescentar também um pouco de Fogo. Uma pequena luminária vermelha ou rosa acesa, objetos em formato de pirâmide, triângulo ou estrela em tons quentes.

Pode ainda usar um cristal facetado na janela, caso ele pegue sol durante o dia e reflita as cores do arco-íris para dentro do ambiente.

Minimizando os potenciais desfavoráveis

O ideal é permanecer o mínimo de tempo possível nos setores que abrigam potenciais desfavoráveis do Feng Shui em 2024, evitando realizar atividades importantes nestes locais.

Se isso não for viável, harmonize a decoração destes setores com as características recomendadas para cada uma das estrelas a seguir.

Doença e estagnação no Sudeste

A estrela 2 traz tendência a estagnação tanto na saúde quanto na prosperidade. Ela pode desencadear problemas digestivos e no aparelho reprodutor, causando hipofunção dos órgãos e debilitando o sistema imunológico.

Essa estrela pode gerar lentidão nos processos financeiros, atrasando recebimentos, gerando perda de oportunidades e uma certa falta de iniciativa ou autoconfiança.

Mas a estrela 2 pode ser usada com sucesso nas tarefas em que é preciso identificar erros, como na revisão de artigos científicos e teses, ou na correção de trabalhos.

Visitando o setor Sudeste em 2024, essa estrela fica em uma situação incômoda, desconfortável, e pode reagir se tornando mais nociva. Para minimizar possíveis riscos, devemos usar o Metal: tons metálicos como dourado ou prateado, complementados com branco ou cinza.

Formas redondas e circulares também são bem vindas. Um remédio tradicional chinês para “curar” essa estrela é a cabaça dourada. Ela precisa ter formato de “8”, ser pintada de dourado e receber um furo redondo na sua parte superior. Veja o exemplo na imagem.

Você encontra cabaças douradas já prontas para uso à venda na internet, com todas as características recomendadas pelo Feng Shui.

As cabaças naturais são melhores do que as artificiais. E seu tamanho deve ser proporcional ao tamanho do cômodo onde serão colocadas. As cabaças não são enfeites, elas interagem de fato com a energia do ambiente, ajudando a purificá-la.

Conflitos e perdas no Sul

A estrela 7, situada no Sul em 2024, está associada a conflitos e perdas. Isso pode se manifestar na forma de roubos, ações judiciais, brigas ou acidentes.

Cuidado também com o risco de cirurgias, hemorragias e ferimentos por objetos metálicos, como facas e tesouras. Sob influência dessa estrela, as palavras podem se tornar agressivas e ferinas, e há risco de intrigas e maledicência.

Combinada com a energia do setor Sul, surge o risco de incêndios ou curtos-circuitos. Tome cuidado redobrado com as instalações elétricas e aparelhos ligados neste setor, inclusive o carregador do celular.

Para minimizar o risco de perdas, exercite o desapego e a doação. Pode ser de bens, de dinheiro, ou do seu tempo e das suas habilidades. Não acumule o que não é necessário.

No ambiente, decore o setor Sul com a fase Água, que já vimos antes nesse artigo: tons de preto e azul marinho ou azul cobalto. Formas sinuosas e irregulares, ondas e arabescos.

Doenças graves e bloqueio financeiro no Oeste

A estrela 5 costuma assustar quem conhece um pouco do Feng Shui Tradicional Chinês. Isso porque ela é a estrela que pode trazer mais efeitos negativos a quem sofre sua influência.

Ela aumenta a propensão a doenças graves, recorrentes e debilitantes. O abalo do sistema imunológico costuma ser mais forte do que o causado pela estrela 2.

No aspecto financeiro, se o setor não for harmonizado, a estrela pode causar grandes perdas financeiras ou bloqueios, podendo chegar ao desemprego ou à falência.

Por sorte, a energia do setor Oeste, onde essa estrela se localiza em 2024, ajuda a suavizar seus efeitos, drenando parte do potencial nocivo. Mas não vamos contar com a sorte, sendo melhor complementar a decoração com características do já mencionado elemento Metal.

Além dos tons de dourado, prateado, branco e cinza, são adequados para o setor os objetos com formato circular, arcos e esferas.

Um remédio muito eficaz para suavizar os efeitos da estrela 5 do Feng Shui é o som instrumental suave, de piano, violão e harpa. Recomendamos também que seja tocado diariamente um som de cura chamado Geosounds, disponível para ouvir e baixar em bit.ly/geo-sounds.

Quer ver exemplos de decorações e objetos para cada um dos 5 Elementos do Feng Shui? Visite este álbum do Pinterest .

Essa é só a ponta do iceberg…

As Estrelas Anuais representam uma parcela, pequena mas útil, de um amplo conjunto de informações e potenciais estudados pelo Feng Shui Tradicional Chinês na análise dos ambientes.

Esse artigo não substitui uma consultoria profissional de Feng Shui, que pode identificar potenciais específicos de cada imóvel, levando em consideração a distribuição dos cômodos, os fluxos de pessoas, do vento e da energia, o formato da construção e até mesmo os elementos da vizinhança e da paisagem.

O estudo de Feng Shui Tradicional utiliza ainda a data de nascimento dos ocupantes para avaliar sua compatibilidade pessoal com o mapa de estrelas do imóvel e de cada um dos oito setores.

Se você está enfrentando problemas de difícil solução em sua casa, ou deseja um estudo mais aprofundado das energias do seu imóvel, sugerimos que contrate um consultor de Feng Shui Tradicional Chinês. E quem sabe você até se interessa por aprender mais e futuramente se tornar um consultor?

Seja qual for o caminho, desejo que o Feng Shui de 2024 te traga muita harmonia e sucesso em todos os seus empreendimentos!

