Como cuidar dos cabelos brancos desde os primeiros fios grisalhos?

Maria Laura Barcelos sempre amou moda. Sua mãe tem uma loja de roupas há mais de 30 anos ela cresceu entre as peças. Hoje, a jovem é estudante de moda e tem uma proposta diferente em seu Instagram: reproduzir looks de famosos. Detalhe: ela geralmente não gasta nada para isso.

Reprodução/Instagram A influencer Maria Laura Barcelos copia o look das celebridades





A influencer explica que o primeiro passo para reproduzir os looks das celebridades é pegar várias fotos dos famosos e procurar em seu guarda-roupa peças semelhantes com as que elas estão usando. Depois, é soltar a criatividade: “Eu vou recriando, faço combinações que eu consigo, dobra uma coisa ali e outra aqui”.





Maria diz que começou a ver que algumas influenciadoras de fora do Brasil estavam reproduzindo looks das celebridades nas redes sociais e gostou da ideia.

A primeira inspiração da estudante de moda foi a cantora Madonna. Depois de algum tempo pesquisando os looks que ela iria copiar, ela publicou as imagens em sua conta no Instagram e foi um sucesso. Desde então, Maria escolhe uma celebridade por semana para reproduzir os modelos na sua casa.

Ela já copiou looks de Madonna, Rihanna, Dianna, Harry Styles e muitas outras celebridades. Maria soma mais de 7 mil seguidores no Instagram e eles aprovamos looks da influencer, que também usa o espaço para falar de assuntos como compra consciente e filmes sobre moda.









Maria Laura ressalta que tenta usar o que tem em seu guarda-roupa para compor os looks e que geralmente não gasta nada com isso. “Se a celebridade tem um certo look mais diferentão, eu nem tento copiar”, assume a jovem.





A ideia de tudo isso é mostrar que é possível ter um look de um famoso sem gastar nada. “As pessoas podem se vestir igual a uma celebridade, mas com as roupas que elas têm no armário”, reforça a influenciadora.

Mas se você não tem nada em casa que combine com o visual daquela famosa, a dica de Maria Laura é usar e abusar dos brechós. Segundo ela, é preciso visitar esses locais com paciência e sem ter medo de bagunça. “Meu guarda roupa é composto por muitas peças second hand e eu sou completamente apaixonada por essa forma de consumir”, comenta.

Gostou? Confira outros looks que Maria Laura copiou em sua conta no instagram: @MariaLauraBarcelos