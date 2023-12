Divulgação Como cuidar de pele oleosa no verão

Durante a estação mais quente do ano, pessoas com a pele oleosa tendem a sofrer mais com a situação de sua pele, sendo mais brilhante e pegajosa que o normal.

Devido a intensidade dos raios solares, a pele fica mais propicia ao suor e a dilatação dos poros, ocasionando o aumento da oleosidade no maior órgão do corpo humano. “A pele oleosa já tem o seu próprio brilho natural, mas no verão acontece o desiquilíbrio da gordura na derme, gerando o excesso de luminosidade no rosto” relata a dermatologista Fátima Tubini.

O suor causado devido à alta temperatura provoca o surgimento de incômodos no rosto. “Por meio do suor é possível notar novas espinhas, cravos e impurezas na pele” conta Tubini que ressalta que os cuidados com a pele nesta época do ano é de extrema importância, como uma boa rotina de skincare e cuidados com a saúde.

Confira alguns cuidados essenciais com a pele oleosa no verão:

Limpeza adequada : Use um limpador suave, de preferência um gel ou espuma, para limpar o rosto duas vezes ao dia. Evite produtos que ressequem demais a pele, pois isso pode estimular a produção excessiva de óleo.

Hidratação leve : Escolha um hidratante oil-free, que seja leve e não obstrua os poros.

Proteção solar : Use um protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados. Opte por protetores solares oil-free e não comedogênicos.

Esfoliação moderada e Máscaras de argila : Esfolie a pele uma vez por semana para remover as células mortas e evitar a obstrução dos poros. Máscaras de argila podem ajudar a absorver o excesso de óleo. Use uma vez por semana.

Evite tocar no rosto : Evite tocar o rosto com as mãos, pois isso pode transferir óleo e sujeira para a pele.

Alimentação saudável e Hidratação interna : Uma dieta balanceada e rica em frutas e vegetais podem influenciar positivamente a saúde da pele. Beba bastante água para manter a pele hidratada de dentro para fora.

A especialista alerta que cada caso é único e o agendamento de uma consulta com um dermatologista antes da aplicação de produtos via cutânea é fundamental.

Fonte: Mulher