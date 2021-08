Como cuidar das flores no inverno? Especialista dá dicas

Unsplash Como cuidar das flores no inverno? Especialista explica quais são os cuidados





Resumo Assim como os humanos, as plantas ficam mais sensíveis às baixas temperaturas no inverno.

Na estação, a maioria das plantas entra em estado de dormência para economizar energia.

O frio intenso pode, inclusive, prejudicar o desenvolvimento das sementes.

O principal cuidado a ser tomado é irrigar as plantas de forma adequada.





A época mais fria do ano demanda alguns cuidados para que a nossa saúde não fique comprometida. Assim como os humanos, as plantas podem ter a sua constituição prejudicada em períodos como o inverno, em que as temperaturas baixam. No Brasil, em regiões em que o inverno é mais rigoroso, como o sul do país, é preciso tomar algumas precauções para proteger as plantas.

Segundo a florista Juana Martinez, na estação a maioria das plantas entram no estágio de dormência para economizar energia. “Isso significa que elas não crescem muito e podem até perder folhas por conta da sensibilidade”, diz.

De acordo com a florista, as baixas temperaturas podem causar grandes danos na estrutura celular da planta. Como por exemplo, promovem o congelamento dos tecidos das sementes, inibindo a germinação uniforme, causando graves problemas no desenvolvimento.

Juliana explica que entre os principais cuidados a serem tomados, é a irrigação. “O inverno normalmente é uma estação onde ocorre menos chuva e para quem não mantém a irrigação de seu jardim em dia pode encontrar consequências futuras”, explica. No entanto, ela alerta que a irrigação em excesso também pode prejudicar a planta. “Isso pode ocorrer devido à proliferação de fungos”, diz.

A especialista aponta outros cuidados para o cuidado com as plantas, como atividades como adubação do solo para facilitar a oxigenação e intensificar o fortalecimento de raízes e a poda de folhas mortas e galhos secos. Além disso, adubar a terra com fósforo e potássio ajuda as plantas a resistirem mais no inverno. “Lascas de madeira também são muito usadas pois são ricas em nutrientes naturais”, explica.

Segundo a florista, a rotina ideal para cuidar das plantas no inverno é regar menos pela manhã já que a umidade permanece mais alta. “Se a frequência de água continua a mesma, a água acumula e pode apodrecer raízes e folhas”, diz.

Por último, ela orienta que seja feita a adubagem das plantas logo antes do inverno, já que os nutrientes dão energia extra para as plantas, deixando-as mais fortes. “Deixe em local privilegiado, em que haja maior incidência de luz solar. Mesmo as plantas que não gostam do contato direto com o sol precisam de uma dose extra de luz e calor durante esta estação”, ressalta.