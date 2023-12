Divulgação Como criar metas alcançáveis para 2024

O início de um novo ano é um momento propício para refletir sobre nossas vidas e estabelecer metas para o futuro. Essas metas podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos, melhorar nossa qualidade de vida e nos fazer sentir mais realizados. Estabelecer metas para o próximo ano é um passo crucial para moldar nosso caminho e aspirações.

De acordo com a professora do curso de Psicologia da Universidade Positivo, Janete Knapik, para que as metas sejam alcançadas, é importante que elas sejam específicas e alcançáveis. “Diante de um mundo em constante mudança e desafios, é fundamental ter metas palpáveis que realmente se cumpram e sejam realistas de acordo com a realidade e objetivo de cada pessoa, além de mapear as possíveis barreiras que podem ser encontradas durante esse caminho de conquistas. Nem todos são previsíveis; um grande exemplo disso ocorreu nos últimos anos, nos quais vivemos em função da pandemia”, explica.

O fim de ano é uma época que nos permite reavaliar nossos objetivos e o rumo da nossa vida. Só o fato de pensar sobre o que queremos ou o que está faltando já é um ganho, mas é preciso colocar em prática, fazer acontecer, separar o realizável do desejável. Sendo assim, um ponto importante é estabelecer, criar uma forma de acompanhar ou então de mensurar essas metas até vermos um progresso. “O fato de vermos o progresso e que o nosso planejamento está dando certo, está tendo bons resultados já no começo do ano, tem um efeito psicológico reforçador, ou seja, é um estímulo para não perdermos o entusiasmo”, acrescenta a psicóloga.

A especialista cita exemplos que podem ser seguidos. “Ver um gráfico de uma curva descendente de uma meta de emagrecimento nos mobiliza a querer ver sempre essa curva descendo cada vez mais. Existem alguns aplicativos que podem ajudar nesse monitoramento, pensando nessa meta específica”, lembra a psicóloga.

Para complementar, metas factíveis também são importantes. Às vezes, colocamos metas muito utópicas, o que consequentemente a dificuldade e, por vezes, nos estimula a chutar o balde.É importante estabelecer um certo desafio, mas que seja possível de ser realizado, e também estabelecer um prazo. Não existe meta sem prazo. Uma data nos coloca em movimento, nos tira de um espaço de estagnação. Pensar num checklist de verificação e comemorar as pequenas conquistas. “Então, vamos considerar que uma meta tem um ano para acontecer, se estamos pensando em resoluções para o próximo ano. Assim, por que não colocar pequenas vitórias e comemorar as conquistas em 2024? Isso também tem um fator importante na hora de não desistirmos das metas”, finaliza a psicóloga.

Fonte: Mulher