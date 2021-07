Como conquistar os signos de fogo? Veja as dicas da astróloga Márcia Sensitiva

FreePik Os signos de fogo são sagitário, áries e leão

Resumo Os signos de fogo são intuitivos e intensos. Isso faz com que os relacionamentos com o elemento seja sempre agitado

Não tente domar os crushs de fogo! Esses signos valorizam a liberdade no relacionamento

Surpresas são sempre bem-vindas! Os parceiros de fogo adoram momentos inesperados

Os nativos dos signos de fogo são intensos como o elemento que os rege, cheios de energia e instintivos. Se envolver com um crush de Áries, Leão ou Sagitário pode render vários momentos vigorosos, tanto pelo lado bom, como pelo lado pesado do relacionamento.

A astróloga Márcia Fernandes, conhecida nas redes como Márcia Sensitiva , explica que a energia dos arianos, leoninos e sagitarianos é dinâmica, ativa e incansável, o que deixa o relacionamento sempre agitado. “Se você não conseguir manter o movimento e deixar a relação esfriar, bye bye: eles não vão esperar para terminar e seguir em frente”, diz.

Esses signos prezam muito pela liberdade, então, não toleram proibições e restrições de algo que amam dentro dos relacionamentos. Márcia explica que o fogo é o sinônimo de dinamismo. Por isso, se a meta for surpreender, não fique parada! Estimular e deixar ser estimulado pelos parceiros de fogo é o ideal. “Se você tentar dominar os nativos deste elemento, poderá se dar mal”, diz.

Como cativar os signos de fogo?

Para garantir o sucesso no flerte, a animação e espontaneidade podem ser peças chaves e ajudar o relacionamento a deslanchar. Os signos de fogo gostam de parceiros entusiasmados e intensos. Eles também são mais egocêntricos do que o restante do zodíaco. Assim, o conselho para lidar com o ego do crush é: ouça.

“Assim como o fogo, os nativos deste elemento dominam tudo o que está ao seu redor e sentem essa necessidade de serem notados. Pergunte a eles questões sobre a vida e simplesmente deixe eles falarem”, conta Márcia.

Os parceiros de fogo adoram surpresas e momentos inesperados, então, capriche no encontro ou surpreenda! Por fim, seja sincera sempre. Arianos, leoninos e sagitarianos prezam muito pela honestidade no relacionamento.