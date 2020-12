Melissa Cruz Cossetti Como compartilhar um tweet nos Stories do Instagram

Você já deve ter visto por aí algum Story no Instagram com um tweet. No Twitter, bem pouco tem atrás, não havia uma conexão nativa que permitia compartilhar tweets nos Stories do Instagram (mas ela está chegando). Você pode compartilhar um tweet direto na rede social ou usar aplicativos para Android e iOS (iPhone) que resolvem bem.

Abaixo, vamos ver em detalhes como compartilhar um tweet nos Stories do Instagram no Android , no iOS , usando o navegador no computador e, também, como usar outros aplicativos de terceiros se você ainda não tiver um recurso nativo disponível na conta.

Como compartilhar um tweet nos Stories do Instagram

Abra o app do Twitter no seu celular; Toque no botão ” Compartilhar ” de um tweet; Nas opções que aparecem no menu, toque no Instagram ou Snapchat ; O app vai abrir a câmera do Story ou Snap ; O tweet deve ganhar o formato de um sticker (figurinha); Tire uma foto ou grave um vídeo, mova e/ou redimensione o tweet; Toque em Enviar para postar como um Story ou um Instagram Direct.

O recurso está chegando aos poucos e a interface que você vai ver é essa:

Ainda não tem o recurso no seu Twitter? Tudo bem.

O Twiger resolve a questão no Android.

Com compartilhar tweets usando o Twiger [Android]

Usando o Twiger , o processo é bastante similar. Antes, você precisa baixar o aplicativo.

Há duas formas de compartilhando um tweet usando o Twiger.

Método 1:

Abra o Twiger no seu celular; Cole a URL do tweet que você quer compartilhar; Se estiver tudo ok, você verá uma mensagem “looks great”; Toque no ícone de “Play” logo abaixo da interface; Você verá o Tweet como se fosse um sticker com “made with Twiger”; Escolha a cor do fundo, se vai mostrar likes, RTs e data nas Configurações; Toque no ícone de download para baixar a imagem ou “Share on Instagram”.

Tocando em ” Share on Instagram “, vai direto para os Stories. Se você quiser postar o tweet no feed, baixe a imagem e publique como uma foto no feed do Instagram.

Método 2:

Se você já estiver no Twitter, basta tocar em “Compartilhar e escolher o Twiger. O resto do processo é bastante parecido com o passo a passo acima, basta você seguí-lo.

Com compartilhar tweets no Twimmage [Android e iOS]

O Twimmage (Android e iOS) é uma opção que funciona para as suas plataformas.

Após baixar, o processo é também muito simples.

Abra o Twimmage; Cole a URL do tweet no campo no topo; OU Procure pela conta e pelo tweet fazendo uma busca; Toque no tweet e altere o layout com foto de fundo, cores e detalhes; Escolha o “Instagram” para compartilhar; Opte entre “Story” ou “Feed”;

Você também pode tocar em “More” e escolher outras redes sociais para compartilhar. A vantagem do Twimmage é que ele permite escolher uma imagem de fundo para o tweet. Além disso, você pode usar o Twimmage na Web, sem precisar usar o celular.

Basta acessar (twimmage.com) e autorizar o aplicativo na sua conta do Twitter.

De lá, basta ver seus últimos tweets e clicar em “Create”. A interface vai levá-lo para um edição do tweet como se fosse uma imagem, mas pode demorar um pouco. Toque em “Save” e guarde essa imagem para compartilhar. Eu preferi os resultados dos apps.

A saber, sobre privacidade…

Tanto o Twitter, quanto os aplicativos, trabalham com a URL pública do post. Ou seja, pode não ser possível postar um tweet de uma conta privada nos seus Stories do Instagram — em caso da conta ser de outra pessoa ou mesmo sua. Neste caso, você terá que recorrer à captura de tela (e é sempre bom consultar o autor por cortesia).

