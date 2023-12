Yub Miranda Como calcular o Ano Pessoal na Numerologia?

Hoje você vai aprender como calcular o Ano Pessoal na Numerologia e, assim, entender qual é seu número regente a cada ano.

Na Numerologia , o conceito de Ano Pessoal se refere a um ciclo anual que é calculado com base na sua data de nascimento e no Ano Universal, ou seja, o ano vigente.

Cada pessoa está em um ciclo numerológico específico a cada ano, que pode indicar tendências e previsões para diferentes aspectos da vida, como oportunidades, desafios, crescimento pessoal e mudanças.

O que é Ano Universal

Ano Universal é o número regente do ano de forma coletiva, ou seja, para todos nós. Esse número mostra tendências e previsões mais gerais, ou seja, para política, economia, país e mundo.

Para chegar ao número do Ano Universal, basta somar os números que formam o Ano Vigente. Vamos usar, por exemplo, o ano de 2024 e somar 2+0+2+4 = 8.

Assim, temos que 2024 é o Ano Universal 8 e todos nós viveremos sob a perspectiva dos significados deste número, de acordo com a Numerologia.

Saiba como calcular o Ano Pessoal

O Ano Pessoal é o seu número pessoal dentro de cada Ano Universal. Assim sendo, para calcular o Ano Pessoal você vai precisar somar as seguintes informações pessoais:

Seu Dia de nascimento

+ Seu Mês de Nascimento

+ Número do Ano Universal

Você NÃO deve somar seu ano de nascimento.

Por exemplo, vamos calcular o Ano Pessoal de uma pessoa que nasceu no dia 10/05/1985. Primeiramente, ignoramos seu ano de nascimento. Então, somamos os algarismos do Dia de Nascimento (10) + Mês de Nascimento (5) + Ano Universal (8 para 2024).

Sendo assim, temos o seguinte cálculo de Ano Pessoal: 1+0+5+8 = 14.

Como a soma foi maior do que 9, uma vez que os Anos Pessoais vão de 1 a 9, é preciso continuar somando. Então temos:

1+0+5+8 = 14 = 1 + 4 = 5.

Isso significa que em 2024, esta pessoa estará no Ano Pessoal 5. Sendo assim, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, a pessoa será regida pelo número 5.

Calculadora grátis de Ano Pessoal

No Mapa do Ano do Personare o seu Ano Pessoal é calculado automaticamente e gratuitamente. Ou seja, basta você colocar seus dados pessoais (nome completo e data de nascimento) que o seu Mapa do Ano é gerado.

O Mapa do Ano de cada pessoa vai mais além de saber o Ano Pessoal porque leva em conta também o Número de Motivação de cada pessoa e, por isso, traz previsões personalizadas.

Além disso, o Mapa do Ano vai levar em conta não apenas o número que rege seu ano (Ano Pessoal), mas também os números que regem você a cada trimestre.

Por isso, no Mapa do Ano você pode ir muito mais profundamente nas previsões para o seu ano, do amor à carreira, da família à vida social, das oportunidades aos desafios.

E, além disso, entender como será cada trimestre do seu ano, com questionamentos que ajudam a nortear e tendências para cada área da vida.

Qual a validade de cada Ano Pessoal

O Ano Pessoal começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro de cada ano. No Personare, nós seguimos a linha numerológica. Mas é importante que você saiba que outros numerólogos podem seguir linhas diferentes.

Mas aconselhamos que você teste na prática essa teoria. Redobre sua atenção para verificar o que realmente está sendo vivido – interna e externamente.

E observe também os seus pensamentos mais frequentes, sentimentos, desejos e medos, além de seus comportamentos, reações e acontecimentos em cada período. Valerá a pena essa experimentação. Afinal, a prática e os fatos são mais convincentes do que as teorias e as explicações.

Os significados de cada Ano Pessoal

Como falamos anteriormente, os Anos Pessoais são como uma jornada que começa no Ano 1 e vai até o 9. A cada Ano Universal, seu Ano Pessoal ganha tons diferentes, mas, em geral, o significado de cada um é:

Ano Pessoal 1 : é o início de um novo ciclo. Este é um ano de ação, determinação e realização e direcionar sua energia para alcançar sonhos e metas de longo prazo.

: é o início de um novo ciclo. Este é um ano de ação, determinação e realização e direcionar sua energia para alcançar sonhos e metas de longo prazo. Ano Pessoal 2 : é tempo de explorar as relações interpessoais. Este é um período em que as questões de equilíbrio, diplomacia e relacionamentos serão destacadas.

: é tempo de explorar as relações interpessoais. Este é um período em que as questões de equilíbrio, diplomacia e relacionamentos serão destacadas. Ano Pessoal 3 : fase de oportunidade para brilhar, expressar habilidades criativas e comunicativas. Este é um ano em que você estará atraindo atenção.

: fase de oportunidade para brilhar, expressar habilidades criativas e comunicativas. Este é um ano em que você estará atraindo atenção. Ano Pessoal 4 : este ciclo traz intensificação de realização, planejamento e segurança. É um ano em que se pode alcançar um novo nível de estabilidade se você focar nisso.

: este ciclo traz intensificação de realização, planejamento e segurança. É um ano em que se pode alcançar um novo nível de estabilidade se você focar nisso. Ano Pessoal 5 : ano ótimo para aproveitar o poder de concretização para implementar as mudanças que você deseja ou para se adaptar às mudanças que estão ocorrendo.

: ano ótimo para aproveitar o poder de concretização para implementar as mudanças que você deseja ou para se adaptar às mudanças que estão ocorrendo. Ano Pessoal 6 : período ótimo para trabalhar em equipe e de fazer algo significativo para a sociedade, comunidade, família e par.

: período ótimo para trabalhar em equipe e de fazer algo significativo para a sociedade, comunidade, família e par. Ano Pessoal 7 : fase de autoaperfeiçoamento e aprofundamento. Importante focar em como você pode se tornar uma autoridade em sua área de atuação.

: fase de autoaperfeiçoamento e aprofundamento. Importante focar em como você pode se tornar uma autoridade em sua área de atuação. Ano Pessoal 8 : ano extremamente poderoso porque está associado a poder, dinheiro, sucesso e autoridade. É uma fase de grande potencial e desafios.

: ano extremamente poderoso porque está associado a poder, dinheiro, sucesso e autoridade. É uma fase de grande potencial e desafios. Ano Pessoal 9 : tempo de fechar ciclos, mas também grande potencial para realizações e conquistas.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

[email protected]

