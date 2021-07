Como cadastrar a CNH Digital: veja o passo a passo

Divulgação Aplicativo da Carteira Digital de Habilitação foi eleito o melhor recurso online do governo em 2020

Ser flagrado dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode render multa de R$ 88,38 e três pontos ao motorista. O medo de sair de casa às pressas e esquecer a carteira – ou até perder o documento de papel – sempre esteve presente em nosso cotidiano, mas isso mudou com a chegada da CNH Digital .

Trata-se de um aplicativo disponível em celulares Android e iOS. Dessa forma, não há a necessidade de andar com o documento de papel; basta apenas estar portando o celular com o documento online. Isso garante mais segurança ao motorista , que ainda tem a obrigatoriedade de mostrar o documento em uma abordagem.

Veja abaixo como fazer o cadastro da CNH Digital em seu celular:

1 – Acesse a loja de aplicativos (App Store em dispositivos iOS; Play Store em dispositivos Android) e procure pela ‘Carteira Digital de Trânsito’. Faça o download selecionando o botão “baixar”. Na mesma tela, aparecerá uma opção para abrir o aplicativo .

2 – A página inicial do aplicativo trará o botão ‘Entrar com gov.br’. Se o usuário não tiver uma conta criada no site do governo, terá que efetuar o cadastro. Para isso, basta preencher um rápido formulário com nome completo, número do celular, CPF e endereço de e-mail. Ao final do preenchimento, marque o box ‘Eu aceito os Termos de Uso’ e clique em ‘continuar’.

3 – Com a conta criada, você será redirecionado mais uma vez à página inicial do app. Digite o CPF e pressione ‘próxima’. Insira a senha que você escolheu no passo anterior. Com isso feito, o aplicativo deverá pedir a validação do cadastro usando e-mail ou telefone via SMS. Basta escolher um dos dois para continuar.

4 – Antes de mostrar o painel principal do aplicativo, o usuário terá que autorizar o uso de dados pessoais por parte do governo federal.

5 – No painel principal do aplicativo, selecione a opção ‘habilitação’, e em seguida ‘toque para baixar sua CNH’. Para utilizar a CNH Digital , é necessário completar o cadastro realizando os seguintes procedimentos:

– Permitir que o app ‘Carteira Digital de Trânsito’ tire fotos e grave vídeos – Ter a CNH de papel em mãos , fora da proteção plástica e aberta para visualização da parte interna – Apontar a câmera para o QR Code na parte interna

6 – Com o QR Code registrado no aplicativo, o motorista deverá seguir as seguintes instruções para fazer a validação do documento pelo celular:

– Tirar uma ‘selfie’, seguindo as orientações exibidas na tela – Inserir o seu CEP para conferência cadastral – Inserir o telefone com DDD – Cadastrar uma chave de acesso de 4 dígitos

7 – Se o seu celular tiver leitor biométrico para cadastro de digital, o aplicativo irá exibir uma solicitação de autorização para facilitar futuros acessos.

Fique atento a alguns detalhes que podem evitar transtornos futuros com a CNH Digital

Ao fim de todos os passos listados, sua CNH estará disponível no celular. É importante anotar a senha de acesso de 4 dígitos para evitar transtornos futuros. Vale lembrar que o motorista ainda precisará de conexão à internet para acessar a Carteira Digital, portanto, é bom se atentar aos dados móveis para evitar complicações.

Em caso de perda ou roubo do aparelho, sua CNH Digital estará protegida pelo PIN cadastrado. É possível desvincular a CNH do aparelho pelo site do Denatran.