Como avisar que o sexo não está bom? Dialogar é o primeiro passo

A insatisfação no sexo ainda é um tema cercado de tabus, especialmente quando envolve a comunicação entre parceiros. No caso do sexo oral, muitas mulheres sentem dificuldade em expressar quando algo não está prazeroso ou em orientar o parceiro sobre o que funciona melhor para elas.

A falta de diálogo pode levar a experiências frustrantes e até à perpetuação de práticas pouco eficazes. Especialistas apontam que, para uma relação sexual satisfatória, é essencial que ambos se sintam confortáveis para conversar abertamente sobre desejos, limites e preferências.

Dialogar é o segredo

Existe o medo de o parceiro achar que a outra pessoa não está contente com a relação. Por isso, a vergonha nesses casos é comum. No entanto, a dica é que, mesmo em relações casuais, exista abertura para conversar. Falando sobre sexo quando está tudo bem, fica mais fácil resolver quando uma das partes está se sentindo frustrada.

Entre as mulheres, a vergonha costuma ser maior, tanto que algumas ainda preferem fingir orgasmos. O pensamento de que são criadas para servir, para dar prazer e não para procurá-lo vem de séculos.

Por causa desses fatores, muitas não entendem o próprio corpo: de acordo com o Projeto Sexualidade, da USP, a estimativa é de que 20% das brasileiras nunca tenham se masturbado. No entanto, sem conhecer a si mesma, é mais difícil guiar o outro e se satisfazer.

Homens têm dificuldade em fazer sexo oral?

O pênis possui cerca de 4 mil terminações nervosas, por isso um dos movimentos que mais proporciona prazer é o da penetração forte. Já as mulheres têm o dobro da sensibilidade: o clitóris possui por volta de 8 mil dessas terminações.

Portanto, a forma de acariciar a região é diferente. Se durante o sexo oral a mulher não estiver sentindo prazer, o melhor é não se intimidar e sugerir outros movimentos, em outra intensidade.

Sem cortar o clima

Uma técnica que pode facilitar o prazer feminino, tanto na penetração quanto no sexo oral, é optar por posições em que possa dominar os movimentos. Depois, com delicadeza, mostrar ao outro os pontos em que as sensações são melhores.

Ninguém sai com o ego ferido se o casal conseguir se ajustar. Dar prazer ao outro faz parte de uma experiência satisfatória na cama. Ao perceber que a relação está boa para ambos, o tesão só aumenta.