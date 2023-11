Como aumentar a testosterona naturalmente? Nutri revela 3 dicas

Descubra o que é necessário fazer para estimular a produção natural da testosterona, hormônio presente em homens e mulheres

Saber como aumentar a testosterona de maneira natural é fundamental para o bem-estar. Afinal, o hormônio masculino – que também está presente nas mulheres – é responsável por uma série de benefícios.

A testosterona está envolvida, por exemplo, na melhora da libido, desempenho sexual e ganho de massa muscular. Com a ajuda do nutricionista clínico e esportivo Dereck Oak, separamos algumas dicas para estimular a produção do hormônio no corpo. Confira:

3 dicas para aumentar a testosterona

1. Proteína

“A proteína vai recuperar a massa muscular depois do treinamento e depois das microlesões causadas pelo exercício. O aumento da massa muscular e a recuperação estimulam a testosterona”, garante Dereck.

2. Exercício físico

Mais um motivo para importância de uma vida física ativa, isto é, basta manter-se movimento para sentir-se completo tanto na saúde quanto na parte mental. Escolha o que lhe dá prazer. “O treino por si só exercita a massa muscular, e, também, estimula a testosterona”, completa Oak.

3. Suplementos

Esse nutricionista argumenta que além desses suplementos, o que há de uma ação positiva na questão de testosterona são os micronutrientes, vitaminas e minerais exemplos: zinco, magnésio e vitamina D.

“Porque para o nosso organismo sintetizar os hormônios e ter todas as funções biológicas, que envolvem isso, esses micronutrientes são necessários. Então, esses suplementos que realmente vão ter um efeito na melhora da testosterona”, afirma o profissional.