Como assim? TV exibe pênis eretos e choca população

A explicação é que, estudos recentes indicam que mulheres casadas com homens classificados como menos atraentes do que elas, tendem a apresentar índices mais elevados de satisfação com o relacionamento, se sentem muito mais seguras pelo marido e demonstram serem mais felizes.

A ciência afirma, através de um estudo, que mulheres devem preferir se casar com homens que sejam menos atraentes do que elas. Entretanto, o que recomendam é que mulheres não priorizem excessivamente atributos físicos no momento de contrair matrimônio com um homem.

Uma das pesquisas mais atuais sobre o conteúdo foi divulgada pela revista Body Image, encaminhada pela psicóloga Tania Reynolds, que é doutoranda na Universidade Estadual da Flórida (Estados Unidos). A cientista estudou 113 casais que estavam unidos por poucos meses, e que aceitaram ter sua fisionomia analisada por terceiros.

Nesse sentido, fotos de rosto assim como do corpo dos entrevistados foram exibidas para pessoas não conhecidas, que deram notas de acordo com atratividade de quem estava sendo avaliado. Além disso, os casais tiveram que preencher um questionário sobre diversos assuntos, envolvendo a postura que apresentavam em relação a dietas e fatores de imagem corporal.

O resultado mostrou que, as mulheres que se encontravam casadas com homens examinados como mais esbeltos do que elas, foram as que responderam sentir maior necessidade de realizar um regime para conseguir emagrecer. Elas também faziam parte do grupo que mais utilizaram frases como “Eu me sinto extremamente culpada depois de comer” ou “Eu morro de medo de engordar”.

Segundo Reynolds, que é estudiosa da análise, os resultados apontam como aspectos sociais tem o poder de se tornar uma forte cobrança para as mulheres, favorecendo o surgimento de distúrbios alimentares. Logo, estar com um homem que não seja tão atraente quanto elas pode gerar uma certa confiança.