Como as estações do ano influenciam a saúde da pele e dos cabelos

Pixabay A cada temporada os cuidados devem ser modificados

Será que as estações influenciam tanto na saúde da nossa pele e do nosso cabelo? A cada temporada, novos produtos, com o apelo de cuidaar da beleza de acordo com as estações do ano, são lançados e, acredite, não é bobagem.

A médica Fernanda Nichelle, que tem atualizações na Universidade de Harvard e também na Universidade de Michigan, ambas nos EUA, além de ser membro da International Society of Dermatology e European Academy of Dermatology and Venereology, conversou com o iG Delas sobre o tema e explica como se dá essa influência do clima.

iG Delas: As estações realmente afetam a saúde da nossa pele e do nosso cabelo? Porquê?

Fernanda Nichelle: Certamente, as estações podem influenciar na qualidade da pele e cabelos. Se não forem tomados os devidos cuidados para prevenção, as estações podem sim repercutir na qualidade da pele e cabelos.

iG Delas: De que modo se dá essa influência? Nas diferentes estações temos alterações na umidade do ar e nas temperaturas que estão diretamente relacionados ao comportamento da pele e cabelos.

O que muda na pele e no cabelo a cada estação?

No inverno, as baixas temperaturas podem ressecar mais a pele e a haste capilar. No verão, a pele tende a apresentar uma oleosidade maior, visto que a glândula sebácea pode estar mais estimulada devido até mesmo ao suor excessivo (oriundo do estímulo da glândula sudorípara). No outono, devido aos ventos, pode haver maior ressecamento da pele.E na primavera, muitas pessoas relatam um aumento na queda capilar, mas isto não tem respaldo científico.

Há alguma estação em que os cuidados devem ser reforçados?

Sim, sugiro que a hidratação seja acentuada nos meses de inverno e que produtos específicos sejam utilizados durante o verão, para evitar aquele efeito de pele brilhosa por sujidade. Em todas as estações, o uso do filtro solar é mandatório.

